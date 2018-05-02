Авиакомпания МАУ запустила прямой рейс в Индию и назвала цену самого дешевого билета

Рейсы выполняются трижды в неделю, с 7-го июня интенсивность полетов возрастет до 4 еженедельных рейсов.

Накануне авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) выполнила первый прямой регулярный рейс из Киева в Дели.

Как сообщает пресс-служба МАУ, пока сеть дальнемагистральных рейсов включает пять направлений.

Читайте такжеWizz Air запустил однодневные скидки на все рейсы до 30 июня

Уточняется, что новые дальнемагистральные рейсы выполняются трижды в неделю, с 7-го июня интенсивность полетов возрастет до 4 еженедельных рейсов. Полеты в/из Международного аэропорта Дели (Indira Gandhi International) выполняются на самолетах Boeing 767-300 с тремя классами обслуживания – бизнес, премиум эконом и экономическим. Минимальная стоимость билета в одну сторону из Киева в Дели с учетом всех налогов и сборов составляет 6890 гривень.

«МАУ продолжает развивать модель сетевого перевозчика. Для привлечения транзитных потоков необходим баланс между западным и восточным векторами маршрутной сети. Сегодня мы наблюдаем стремительное расширение географии полетов МАУ на Западе и очень сдержанный рост на Востоке. Открытие регулярных рейсов в Дели поможет несколько выровнять этот дисбаланс и повысить привлекательность Украины как транзитного государства», – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.