МАУ возобновила рейс из Черновцов в Милан

12:59, 28 апреля 2018
Новости туризма
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МАУ возобновила рейс из Черновцов в Милан / фото simpletravel.info

Об этом сообщает ЦТС.

Вылеты из Черновцов планируются в 22:55, прибытие в Бергамо в 00:25 по местному времени, в обратном направлении - вылет в 1:25 и прибытие в 4:55.

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Рейсы будут выполняться на самолете Embraer E-190 с 104 посадочными местами.

Перелеты из Черновцов в Милан будут осуществляться в летний период два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что МАУ запустила прямой рейс между Львовом и Барселоной.

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Теги: #авиакомпания#МАУ