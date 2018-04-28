МАУ возобновила рейс из Черновцов в Милан

Перелеты будут осуществляться в летний период два раза в неделю.

Авиакомпания МАУ возобновила выполнение рейсов Черновцы - Милан (Бергамо). Уже состоялся первый в новом сезоне полет по этому маршруту.

Об этом сообщает ЦТС.

Вылеты из Черновцов планируются в 22:55, прибытие в Бергамо в 00:25 по местному времени, в обратном направлении - вылет в 1:25 и прибытие в 4:55.

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Рейсы будут выполняться на самолете Embraer E-190 с 104 посадочными местами.

Перелеты из Черновцов в Милан будут осуществляться в летний период два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что МАУ запустила прямой рейс между Львовом и Барселоной.