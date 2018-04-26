На пешеходной улице Житомира повесили почти двести зонтиков (видео)

Горожанам яркий уголок улицы уже пришелся по душе - люди массово приходят сюда фотографироваться, особенно нравится детям.

На пешеходной улице Житомира повесили почти двести зонтиков, говорится в сюжете ТСН.

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В горсовете говорят, что сделали это исключительно для комфорта горожан - чтобы летом защищать их от солнца.

Зонтики закупили за средства "Зеленстроя" и потратили на это 23 тысячи гривень.

Арт-инсталляция рассчитана на целое лето. Подобные аллеи популярны во многих городах мира. Горожанам яркий уголок улицы уже пришелся по душе - люди массово приходят сюда фотографироваться, особенно нравится детям.

Как сообщал УНИАН.Туризм, во второй половине апреля в Каменце-Подольском открылся туристический сезон.