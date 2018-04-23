В Каменце-Подольском открылся туристический сезон (видео)
Туристов в Каменце-Подольском уже немало. Большинство здесь не впервые, потому что, говорят, в это место хочется возвращаться.
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Кроме привычной туристу крепости, для осмотра открыли трехсотлетнюю брусчатку – древнейшую из сохранившихся в Украине. Начало туристического сезона решили отметить рекордом: более двухсот парней и девушек в костюмах станцевали возле Ратуши.
Исторические фестивали, бои реконструкторов, соревнования по воздухоплаванию и водным видам спорта. Такие планы в Каменце-Подольском, что на Хмельнитчине, объявили перед началом юбилейного, уже десятого туристического сезона, говорится в сюжете ТСН.
А на бывших пороховых складах заработал детский лагерь. Детский туризм - изюминка нового сезона. Для детей здесь мастер-классы, экскурсии, и даже вечеринки. Организаторы уверяют, каждый найдет дело по душе.