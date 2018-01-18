Названы самые популярные для туризма страны мира

Самой популярной в 2016 году по числу туристов страной в мире стала Франция. Об этом говорится в исследовании Tourism Highlights 2017 Edition Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает kommersant.ru.

Читайте такжеНазван самый популярный среди туристов город мираПо данным исследователей, в 2016 году Францию посетили 82,6 млн туристов. В тройку также вошли США и Испания, в которые приехали по 75,6 млн человек. Отмечается, что за год турпоток в Испанию вырос на 10,3%, поток туристов в США же наоборот снизился на 2,4%.

Четвертую строчку рейтинга занимает Китай с 59,3 млн туристов, на пятой - Италия (50,7 млн), шестой - Великобритания (35,8 млн). Следом идут Германия (35,6 млн туристов), Мексика (35 млн), Таиланд (32,6 млн) и Турция (39,5 млн).

При этом лидером по объему затрат туристов стали Соединенные Штаты, где иностранцы потратили $205,9 млрд. Примечательно, что в Испании путешественники потратили только $60,3 млрд, в Таиланде - $49,9 млрд, в Китае - $44,4 млрд, во Франции - $42,5 млрд.