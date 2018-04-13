В Таиланде празднуют буддийский Новый год (фото, видео)

Традиционные празднования начинаются с Фестиваля воды.

В Таиланде празднуют буддийский Новый год.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Праздник знаменует смену года по древне-индийскому астрологическиму календарю. Традиционные празднования начинаются с Фестиваля воды.

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Тайцы просто на улицах обливают друг друга водой. На прохожих выливают целые ведра и брызжут из игрушечных пистолетов.

Как сообщал УНИАН, В Таиланде отметили Фестиваль воды накануне одного из самых популярных в стране праздников - Сонгкрана.

В этот день молодежь традиционно обливалась водой. Принимали участие в праздновании и важнейшие для тайцев животные - разрисованные слоны, которые также обливали водой из хоботов всех участников фестиваля.