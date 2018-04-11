В Таиланде накануне местного нового года устроили фестиваль воды со слонами (фоторепортаж)

Сонгкран 2018, или же тайский Новый год, отмечается с 13 по 15 апреля.

В Таиланде отметили Фестиваль воды накануне одного из самых популярных в стране праздников - Сонгкрана. В этот день молодежь традиционно обливалась водой. Принимали участие в праздновании и важнейшие для тайцев животные - разрисованные слоны, которые также обливали водой из хоботов всех участников фестиваля.

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Сонгкран, или тайский Новый год, в этом году отмечается 13-15 апреля, и знаменует смену года по древнеиндийскому астрологическому календарю. Сонгкран считается буддийским семейным праздником. В этот день принято подносить изысканные блюда буддийским священнослужителям в знак уважения к их философии. В то же время домашняя статуя Будды в это время омывается чистой водой с лепестками роз и жасмином.

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