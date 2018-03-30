В Австралии воздушный шар с туристами врезался в деревья, девять человек пострадали

Воздушный шар отправился в полет при сильном тумане.

В австралийской долине Хантер произошел несчастный случай с туристическим воздушным шаром, в результате которого девять человек получили травмы.

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Как сообщает Sidney Morning Herald, все эти люди попали в больницу с различными травмам – от переломов костей до травм позвоночника, который они получили при падении воздушного шара. При этом полет совершался при сильном тумане.

При этом местная полиция заявляет, что представители компании, осуществляющий полет, не вызвали аварийные службы на место происшествия, и о пострадавших стало известно уже после того, как они обратились за медицинской помощью.

В самой компании пояснили, что пилот принял решение завершить полет через 30 минут после его начала из-за плохой видимости, однако неправильно оценил ситуацию и при посадке зацепил несколько деревьев. При этом директор компании утверждает, что посадка хоть и была твердой, но прошла благополучно, при этом подчеркнув, что все пассажиры высадились самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, на днях в пустыне Аризоны (США) также упал воздушный шар с туристами, однако тогда всем 13 пассажирам на борту удалось избежать травм.