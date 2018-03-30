Кошачьи шалости: дружелюбный лев запрыгнул в джип туристов во время сафари (видео)

12:23, 30 марта 2018
Новости туризма
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Запрыгнувшего в машину льва Зевса вырастили люди / фото dailymail.co.uk

На видео обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик был снят в Национальном парке Крюгера в Южно-Африканской Республике. На нем к группе студентов в машину запрыгивает белый лев. Гид стоит снаружи и несколько раз просит пассажиров успокоиться, а затем медленно выводит их из машины. Животное, в свою очередь, не спешило покидать транспортное средство.

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«Водитель говорил нам, что львы воспринимают машины как игрушки и что они могут к нам запрыгнуть, но мы думали, что это шутка», — рассказал снявший видео студент. Запрыгнувшего в машину льва Зевса вырастили люди, поэтому он относится к ним дружелюбно.

Вскоре водитель смог прогнать льва, и студенты продолжили свое путешествие.

Видео: Kruger National Park

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Теги: #Африка#лев