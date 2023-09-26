Помимо ярких осенних красок, многие европейские направления предлагают туристам полюбоваться многовековыми замками и уютными городками.

Туристы любят посещать красивые и фотогеничные места в любое время года, потому при выборе места для отдыха осенью немалую роль играют цвета. Ведь выходя на улицу и видя вокруг яркие желтые и красные тона, меланхоличное настроение под конец года сразу же поднимается.

При этом во многих европейских направлениях осенние цвета дополняются многовековыми замками, старинными зданиями и уютными городками. Еще одним большим преимуществом путешествий по Европе осенью является меньшее количество людей.

Издание Travel Off Path назвало пять лучших мест в Европе, где можно насладиться потрясающими осенними красками.

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1. Лапландия, Финляндия. Помимо яркой листвы, этот регион предлагает одни из лучших условий для наблюдения за северным сиянияем осенью и весной – в тендеме это гарантирует невероятные цветовые впечатления. Например, туристы могут отправиться в национальный парк Оуланка, где их ждут пышный лес, крутые ущелья и огромные водопады.

2. Долина Луары, Франция. Это место, куда вы отправляетесь за вином, но остаетесь ради прекрасных красок природы. Луара, где когда-то жили короли и знать, предлагает туристам идеальные пейзажи с осенней листвой, когда даже виноградники становятся темно-красными и пурпурными, и красивыми французскими замками.

3. Трансильвания, Румыния. Название региона, который у большинства туристов ассоциируется со страшными историями о вампирах, происходит от латинского слова Transilvania, что означает "земля за лесом". Здешний лес Мочар является одним из старейших лесных массивов и идеально подходит для прогулок осенью. Также среди трансильванских гор туристов ждут уютные города Сибиу и Брашов, множество великолепных замков и живописные горные деревушки. Одним из самых популярных мест для отдыха здесь является национальный парк Ретезат, где можно остановиться в деревенском коттедже и насладиться спокойствием природы.

4. Бавария, Германия. Если вы посещаете Германию осенью, то поездка в этот регион на юге страны это просто must visit. Здесь есть все: от альпийских горных пейзажей до шумных городов, таких как Мюнхен и Нюрнберг. Куда бы вы ни пошли, вы обязательно ощутите краски осени. А дополнят их многочисленных памятники архитектуры и истории – их здесь больше 100 тысяч.

5. Пертшир, Шотландия. Во время поездки в этот округ туристы гарантировано увидят, как осенью меняется цвет самой высокой живой изгороди в мире. То, что когда-то было высокой зеленой стеной, превращается в красивый гобелен красного, желтого и зеленого цветов. Но красота Пертшира на этом не заканчивается – одной из главных площадок осеннего цветного шоу станет парк Эрмитаж.

Осенний отдых в Европе 2023

Ранее эксперты из компании Preply составили список из десяти городов Европы, лучше всего подходящих для пеших прогулок этой осенью.

Вместе с тем, издание Travel Off Path назвало топ-5 самых дешевых стран Европы для посещения этой осенью.

Также эксперты назвали самые теплые направления в Европе на осень 2023 года.

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