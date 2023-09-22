Лучшим пешеходным городом Европы была признана испанская Севилья.

Поскольку цены на аренду автомобилей в Европе в последние годы резко выросли, многие туристы, желающие избежать лишних затрат, все больше интересуются городами, где можно многое увидеть, прогуливаясь пешком.

Чтобы помочь туристам определиться с выбором следующего места для отпуска, эксперты из компании Preply составили список самых пешеходных городов Европы, где главные туристические достопримечательности находятся в пешей доступности, пишет Express.

Возглавила рейтинг испанская Севилья – туристам здесь понадобится всего 20 минут, чтобы прогуляться между главными достопримечательностями города: Площадь Испании, Севильский кафедральный собор, парк Марии Луизы, Севильский Алькасар и многое другое.

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Кроме того, Севилья считается родиной тапас, а потому также может многое предложить любителям покушать. Также в городе ежегодно проводится огромное количество ярких фестивалей и праздннований.

При этом осень – идеальное время для знакомства с Севильей, поскольку летом здесь очень жарко – температура может достигать 40 градусов.

Топ-10 лучших городов Европы для пеших туристов

1. Севилья, Испания.

2. Венеция, Италия.

3. Порту, Португалия.

4. Флоренция, Италия.

5. Афины, Греция.

6. Амстердам, Нидерланды.

7. Кельн, Германия.

8. Милан, Италия.

9. Верона, Италия.

10. Ницца, Франция.

Осенний отдых в Европе 2023

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