Путешествие в Европу далеко не всегда означает невероятно высокие цены.

Осень – прекрасное время для посещения Европы, ведь тогда здесь уже нет таких толп туристов, как летом, погода уже не такая жаркая, а цены, особенно на проживание, несколько снижаются.

Издание Travel Off Path назвало топ-5 самых дешевых стран Европы для посещения этой осенью.

1. Албания. Туристов привлекают нетронутые пляжи этой небольшой балканской страны. Как и у более известных соседей – Греции и Италии, пляжи в Албании прекрасны, здесь есть как песчаные, так и галечные варианты. Но за значительно меньшую цену. Тем временем, вдали от побережья, яркая и творческая столица Албании Тирана является прекрасным местом для изучения уникального культурного наследия страны, и тоже по доступным ценам.

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Средняя цена номера в отеле в Албании составляет 49 долларов, тогда как ночь за 5-звездочном отеле – в среднем 81 доллар за ночь. Пинта местного пива обойдется всего лишь в 2 доллара, капучино или латте – менее 1,5 доллара, а обед в недорогом ресторане – около 7 долларов.

2. Польша. Эта соседняя с Украиной страна может похвастаться как потрясающе красивой природой, так и множеством культурных достопримечательностей.

Кофе в польском кафе обойдется гостям в среднем в 2-4 доллара, а обед в ресторане – в 4-8 долларов. Средняя цена номера в отеле среднего класса в Польше составляет 54 доллара за ночь. Впрочем, при желании забронировать номер в отеле страны можно и всего за 20 долларов за ночь, тогда как в самых дорогих пятизвездочных отелях ночь обойдется примерно в 400 долларов.

3. Латвия. Это одно из самых малоизвестных мест отдыха в Восточной Европе. Большинство туристов направляются разве что в столицу Ригу, хотя всей стране есть что предложить гостям.

Бутылка воды в Латвии будет стоить около 70 центов, а пиво в баре – около 2,5 доллара. Ужин на двоих в местных ресторанах обойдется в среднем в 23 доллара. Средняя стоимость ночи в номере отеля среднего класса в Латвии составляет 64 доллара за ночь. Если у вас ограниченный бюджет, то цены на лучшие 2- и 3-звездочные отели стартуют от 30 долларов за ночь.

4. Венгрия. Это одна из наиболее величественных стран Европы. Особенно это касается столицы Будапешта, которая может похвастаться богато украшенными зданиями, готической архитектурой и красивыми термальными банями. Вместе с тем, все это не сопровождается настолько высокой ценой, которую вы могли бы ожидать. При этом стоимость проживания в низкий сезон может быть на 50% меньше, чем в высокий сезон.

Средняя цена отеля в Венгрии составляет 64 доллара за ночь, а роскошный стандартный гостиничный номер вполне может обойтись в среднем 104 доллара за ночь. Чашка кофе в венгерских кафе будет стоить около 1,5 доллара, а хороший обед – примерно 10 долларов.

5. Румыния. Эта страна невероятно разнообразная географически – здесь есть и заснеженные горы, и пляжи Черного моря, и наиболее сохранившаяся дельта реки в Европе. Румыния также может похвастаться потрясающими объектами культурного наследия, а сами румыны – очень гостеприимны и дружелюбны к туристам и путешественникам.

Средняя цена за номер в отеле в Румынии составляет 50 долларов, а если у вас ограниченный бюджет, то можно найти номер в бюджетном отеле за 35 долларов. При этом качественное жилье в Румынии стоит гораздо дешевле, чем в других странах Европы. То же самое можно сказать и о питании в заведениях, где хороший обед стоит всего 12 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые теплые направления в Европе на осень 2023 года.

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