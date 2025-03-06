Туристам советуют прибывать в аэропорт не позднее чем за 40 минут до вылета.

Совсем скоро ирландский лоукостер Ryanair полностью откажется от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации, что уже вызвало волну негодования среди части пассажиров.

На фоне этого нововведения, предусматривающего самостоятельное управление пассажирами своими посадочными талонами, у некоторых путешественников может сложиться ложное впечатление, что теперь им необязательно спешить в аэропорт заранее. Впрочем, это совершенно не так.

Как пишет британское издание The Mirror, пассажиры могут быть оштрафованы на месте на сумму 100 фунтов стерлингов (около 120 евро), если они прибудут в аэропорт менее чем за 40 минут до вылета своего рейса. К этому моменту стойка регистрации уже закроется, а посадка будет в самом разгаре.

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Такой же сбор будет взиматься и с пассажиров, пытающихся перебронировать билеты на следующий доступный рейс после того, как они опоздали на свой первоначальный вылет.

Отмечается, что этот новый штраф следует за другими сборами, которые авиакомпания ввела ранее. Например, Ryanair взимает 55 фунтов стерлингов (около 65 евро) с пассажира за регистрацию в аэропорту вместо регистрации онлайн.

"Если вы не зарегистрируетесь онлайн за два часа до запланированного времени вылета, вы можете зарегистрироваться в аэропорту за 40 минут до вылета, но с вас будет взиматься плата за регистрацию в аэропорту", – гласит политика авиакомпании.

Чтобы избежать этих дополнительных расходов, в Ryanair советуют пассажирам регистрироваться онлайн и прибывать в аэропорт с достаточным запасом времени, учитывая возможные очереди на сдачу багажа и прохождения проверки на безопасность, особенно в топ-сезон.

Как сообщал УНИАН, ранее пассажиров Ryanair и Wizz Air призвали всегда проверять аэропорт перед покупкой билета, поскольку может оказаться, что он находится за 100 километров от города.

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