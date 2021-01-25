В течение последних лет в нацпарке зафиксировали интенсивное увеличение количества посетителей и недостаточное количество существующих мест отдыха и услуг.

Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" разрабатывает программу развития рекреационной деятельности на 2021-2026 годы, которая предусматривает немало нововведений.

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Как сообщается на странице нацпарка в Facebook, анализ посещения территории за последние годы показывает интенсивное увеличение количества посетителей и недостаточное количество существующих мест отдыха и услуг. При этом туристы все больше отдают предпочтение комфортным условиям отдыха и качественному сервису.

В частности, на территории нацпарка "Сколевские Бескиды" в ближайшие пять лет планируют обустроить:

два новых автомаршрута и два новых горных веломаршрута;

новые рекреационные пункты: водопад Гуркало, Сходницкая Лесковатица, Святослав, Луги – в окрестностях села Урич, горы – в окрестностях сел Подгородцы, Ямельница;

визит-центр и музей парка во дворце баронов Гределей;

два троллея и два веревочных парка;

вольеры, зверинцы для наблюдения за природными явлениями, повадками зверей.

Также программа предусматривает следующие мероприятия:

- Развитие глэмпингового туризма (более комфортный вариант кемпинга - ред.).

- Содержание существующей сети туристических маршрутов (146 км) в надлежащем состоянии, обследование территорий на предмет создания новых рекреационных пунктов;

- В урочище «Павлов поток» на маршруте «К источникам минеральной воды» заменить существующее гравийно-грунтовое на твердое покрытие, что даст возможность посещения его людьми с ограниченными физическими возможностями.

Развитие туризма на Львовщине

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Автор: Марина Григоренко