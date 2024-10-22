Те, кто выбирает дополнительное пространство для ног, захотят подумать еще раз, поскольку сиденье может не гарантировать столько комфорта, сколько вы ожидаете.

Поскольку большинство авиакомпаний теперь предлагают пассажирам возможность выбрать место при бронировании билета, пассажиры имеют возможность повысить комфортность перелета. Эксперт Thrillist Фрэнки Караччоло поделился секретом, как приземлиться в определенном пункте назначения и чувствовать себя бодрыми.

В частности, он советует выбирать места у окна. Это не только дает путешественникам возможность прислониться к стене, но и уменьшает вероятность того, что их разбудит проезжая тележка с продуктами или стюардесса.

"Возьмите место у окна, чтобы вы могли опереться о стену и держать локти подальше от тележки с напитками. Расположите себя как можно дальше от зон обслуживания и туалетных комнат", - рекомендует эксперт.

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По словам Караччоло, выбор сиденья важен, особенно когда речь идет о тревожном шуме, который может помешать ночному отдыху. Так, секции первого класса большинства самолетов расположены спереди, и это потому, что чем дальше вы садитесь в самолет, тем громче становится поездка.

Те, кто считает, что дополнительное пространство для ног может предоставить дополнительный комфорт, возможно, стоит подумать еще раз. При этом, несмотря на то, что "дополнительное пространство" звучит привлекательно, часто такие сиденья имеют недостаток: они не откидываются.

При этом разработанные на случай чрезвычайной ситуации, эти дополнительные преимущества безопасности могут сократить время вашего сна, если вы не можете устроиться комфортно.

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Как сообщал УНИАН, названы самые переполненные города мира. Так, первые три места в антирейтинге достались популярным курортам в Таиланде - это Пхукет, Таиланд (118,5 туристов на одного местного жителя), Паттайя, Таиланд (98,7 к одному) и Краби (72,2 к одному).

В топ-10 также вошли Мугла (Турция), Хургада (Египет), Макао (Китай), Ираклион (Греция), Венеция (Италия), Родос (Греция) и Майами (США).

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