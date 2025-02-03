Туристов призвали не пить сложные алкогольные коктейли во время полета на самолете.

В экспертной среде регулярно звучат споры о том, безопасно ли пить определенные напитки на борту самолета. Но если по поводу кофе или воды из крана мнению разделяются, то по поводу алкоголя единогластя гораздо больше.

Дело в том, что сам по себе авиаперелет не лучшим образом влияет на организм человека, в то время как алкоголь только усиливает эти эффекты. А потому туристам советуют не злоупотреблять алкогольными напитками во время авиаперелетов или даже перед ними.

В частности, эксперт по коктейлям и по барменству в DrinksWorld Полин Мартин Родригес раскритиковала популярный TikTok-тренд, показывающий, как люди готовят свой собственный эспрессо-мартини в самолете. По ее словам, это может принести людям, желающим успокоить нервы в полете, больше вреда, чем пользы, цитирует Daily Express.

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"В TikTok стали вирусными видео, на которых бармены совершенствуют свой эспрессо-мартини в полете, смешивая водку и кофе. Но этот рецепт ведет к катастрофе. Алкоголь является мочегонным средством, то есть он обезвоживает организм. Добавьте к этому естественное обезвоживание, вызванное полетом, низкую влажность и давление в салоне, и вы получите головные боли, усталость и даже сухость кожи", – поясняет она.

Точно также, по словам Полин, мочегонный эффект имее и кофе, а это значит, что смешивая его с алкоголем, пассажиры теряют еще больше воды. Не говоря уже о том, что стимулирующее действие кофеина в сочетании с депрессантными свойствами алкоголя заставит тело чувствовать себя сбитым с толку и уставшим.

"Это не значит, что вы не можете наслаждаться алкогольным напитком в самолете, но постарайтесь придерживаться чистых и простых спиртных напитков, таких как водка или скотч со льдом и водой отдельно. Вы будете оставаться более гидратированным и избежите сахара и углекислого газа из коктейлей, которые могут нанести вред вашему пищеварению", – добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты пояснили, почему кола кажется не такой вкусной в самолете.

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