При крушении самолета эта одежда может привести к серьезным ожогам.

Выбор правильной одежды имеет решающее значение для комфорта во время длительных поездок. Как пишет Express, Кристина Негрони, авиационный эксперт и писательница, предупредила туристов, что один из самых популярных и комфортных предметов одежды для полетов в самолете может привести к серьезной травме.

Речь идет о леггинсах из синтетических материалов (такие часто используют для йоги). Хотя они очень комфортны, однако, как подчеркнула Негрони, это "одна из самых опасных вещей, которые пассажир может надеть, если на борту произойдет чрезвычайная ситуация".

Так, в случае крушения самолета, при возникновении пожара в салоне или на земле вам возможно придется пробираться через огонь. А леггинсы из искусственной ткани очень легко горят и с большей вероятностью прилипнут к вашим ногам и приведут к серьезным ожогам.

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Вместо этого она советует носить одежду из хлопка других натуральных волокон, желательно, облегающую.

Она также посоветовала пассажирам не снимать обувь во время полета, также по соображениям безопасности.

"Одна из лучших вещей, которые люди могут сделать, — это надеть обувь при взлете и посадке... При эвакуации из самолета пол может быть очень горячим или холодным, он может быть покрыт маслом или загореться, или на кукурузном поле вам не захочется ходить босиком", - объясняет она.

Негрони советует выбирать кроссовки вместо обуви на высоком каблуке, шлепанцев и сандалий.

Ранее эксперт рассказал, какие места стоит выбирать в самолете, чтобы хорошо отдохнуть во время авиаперелета.

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