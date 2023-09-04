Бортпроводники просто ненавидят грубых пассажиров на борту.

Бортпроводница Жаклин Р рассказала, какие три привычки пассажиров больше всего сводят с ума персонал самолетов.

Соответсвующее видео она опубликовала в своем TikTok.

1. Неуважительное отношение к персоналу. "Вашим бортпроводникам нравится, когда вы супер уважительны, потому что нам приходится иметь дело со многими проблемами... Мы хотим быть так добры к вам и стараемся изо всех сил... Так что ваши бортпроводники ненавидят, когда вы грубите, потому что мы хотим вести себя хорошо, поэтому просто будьте вежливы. Просто улыбнитесь и скажите: "Привет, как дела?". Мы сделаем все возможное, чтобы относиться к вам хорошо", – рассказала она.

2. Когда пассажиры поднимаются на борт и сразу же начинают что-то требовать. "Просто попросите нас вежливо, и мы честно постараемся сделать все возможное. Просто постарайся помнить, что мы тоже люди, поэтому все, что мы просим, – это вести себя хорошо", – отметила Жаклин.

Также она попросила пассажиров с пониманием относиться к тому, что во время посадки на самолет им могут отказать в предоставлении определенных услуг, например, в доступе в уборную или в подаче еды и напитков – они станут доступны только после набора определенной высоты.

3. Ожидание, что бортпроводники заставят других пассажиров поменяться с вами местами. "Мы просим, чтобы после взлета вы самостоятльно просили пассажиров поменяться местами. Потому что на самом деле мы не имеем права голоса, когда речь идет о пересаживании пассажиров... Просто спросите пассажира, который сидит на том месте, которое вас интересует: "Не могли бы вы поменяться со мной местом?". И если они хотят и могут, они с вами поменяются. Честно говоря, у нас нет никакой юрисдикции в этом отношении", – пояснила бортпроводница.

Также на видео девушка показала свою рабочую рутину – от посадки на борт и сна в самолете во время слишком длинного перелета до заселения в отель и прогулки по новому городу.

Как сообщал УНИАН, ранее один из бортпроводников рассказал, какие пассажиры ни за что не получат места у аварийного выхода, которые считаются лучшими в самолете.

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