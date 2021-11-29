Встретить Новый год в Украине можно весело и ярко, но важно заранее купить билеты.

Длинные новогодние выходные – отличный шанс сорваться с места и насладиться путешествием. К этому празднику все заведения наряжают тематическими украшениями. В городах устраивают концерты, ярмарки и различные представления.

Отметить Новый год заграницей из-за коронавирусных ограничений вряд ли получится, но и в Украине есть немало достойных предложений. Не забывайте, что для полноценных путешествий по стране нужен сертификат о вакцинации. Покупать билеты лучше за месяц до праздников, ведь раскупают их очень быстро.

Львов

Старинный Львов с великолепным историческим центом красив в любое время года, но к Новому году город украсят ещё больше. На праздник установят большую елку перед Оперным театром и запустят традиционный салют. А с 10 декабря до 14 января во Львове будет действовать Рождественская ярмарка со множеством вкусностей.

Одесса

Этот морской курорт очень популярен летом, поэтому в зимние праздники цены на жилье в зимний период будут намного ниже. Несколько свободных дней вполне хватит, чтобы осмотреть главные достопримечательности. К примеру, можно найти квартиру в центре города по цене от 300 гривень за сутки. По традиции город украсят к праздникам.

Карпаты

Любители активного отдыха по достоинству оценят новогодний отдых в Карпатах. Здесь есть множество развлечений на любой вкус: катание на лыжах, сноуборде и санях, зимние пешие походы. Цены варьируются от очень доступных до вполне круглых. Приятными бонусами станут красивые фотографии, сытная карпатская кухня и доброжелательность местных жителей.

Диканька

Диканька – это, наверное, самое известное украинское село. Этот поселок ассоциируется у нас с мистикой и персонажами гоголевских рождественских рассказов. В новогодние праздники здесь устраивают ярмарки, поют украинские песни и ставят театрализованные представления. На территории Диканьки работает несколько ресторанов с вкусной украинской кухней.

Ужгород

Новогодний отдых в Ужгороде запомнится надолго. Город встречает туристов интересными историческими локациями, вкусными закарпатскими колбасками и европейской архитектурой. К празднику в Ужгороде откроют ярмарку с местной едой, сувенирами и развлечениями для детей. Не забудьте посетить Замковую гору и Ужгородский замок.

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Автор: Екатерина Пулатова