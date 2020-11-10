Осень в городе Ха: уютные парки с «газонной» полицией, столичный сервис и при чем здесь 10 гривень

В самый разгар пандемии мы решили наведаться в первую столицу Украины – город Харьков, горячо любимый местными жителями и не особо популярный среди туристов. Просто потому, что не было уже сил терпеть без поездок выходного дня. Побродить по незнакомому городу, пожить в отеле, поесть в заведениях… В общем, делая все то, что помогает нам чуточку вырваться из привычной рутины, которая в этот нелегкий год угнетает еще больше. Как нас встретил этот город и смог ли удивить, читайте в материале УНИАН.Туризм.

Идея посетить Харьков зародилась еще до того, как ситуация с коронавирусом там начала набирать угрожающих масштабов. И вот «день Х» настал как раз накануне отнесения города в «красную зону». В какой-то момент мы даже задумались, а не отменить ли поездку? Но потом все обдумали и решили, что в метро и на улицах в Киеве шансов подхватить коварный вирус у нас ничуть ни меньше.

Дорога до Харькова

Мы решили ехать поездом Интерсити «Киев – Харьков», билет на который во втором классе стоил всего-то 300 гривень с человека. К счастью, на пути туда мы успели купить места на стороне с двумя креслами, а потому никто посторонний рядом не сидел. Тем не менее, маски – эта наша новая реальности, и большинство пассажиров экспресса их не снимали. Что даже удивило, потому что в плацкартных и купейных вагонах народ не такой сознательный, аж до скандалов доходит, все сразу вспоминают о своих конституционных правах. Да и проводники нередко почему-то принимают сторону «анти-масочников» или просто разводят руками, что могут только попросить, но заставить – не могут.

Но вернемся к поезду до Харькова – дорога у нас заняла меньше пяти часов, и с выездом из Киева в 6:45 мы были на месте уже к 11:30. Очень удобно для поездки выходного дня, ведь заселение в отелях все равно везде, как правило, с 14:00. Так что по приезду успеете выпить кофе, перекусить и немного прогуляться, если приехали налегке.

Стоит учесть, что в городе несколько вокзалов, и вот «Интерсити» прибывает на «Харьков-Пассажирский», он же «Южный жд-вокзал». Будьте внимательны, ибо подлые гугл-карты иногда предлагают вам другой вокзал.

У вокзала довольно удобное расположение – прямо у выхода находится станция метро «Южный вокзал», и до центральной Площади Конституции отсюда ехать всего две станции. И сейчас самое время рассказать, почему так важно, приезжая в Харьков, взять с собой небольшую стопочку 10-гривневых банкнот.

Особенности метро Харькова

В харьковском метрополитене нет тетушек, продающих жетончики-билетики на одну поездку. Приобрести проездной на одну поездку можно только в терминале, который, внимание, не принимает банкноты номиналом больше 10 гривень. Т.е. билеты можно купить только за копейки или банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривень. С 20-ками и больше билеты вы купить не сможете. Карточки такой терминал тоже не принимает.

Есть еще альтернативные терминалы для проездных карточек, которые стоят 36 гривень за пустую, на которую потом можно докидывать поездки. Такой терминал уже принимает карточки и купюры покрупнее. Но ведь человеку, приехавшему в город на пару дней, нет смысла покупать такую карточку.

При этом в Харькове реально сложно найти 10 гривень – разменивать вам более крупные купюры там никто не спешит. Ведь всем же нужны те 10 гривень. Нам пришлось изрядно побегать по кофейным точкам города, чтоб получить сдачу десятками.

Если же у вас нет 10 гривень, ну или вы просто хотите прогуляться, то до центра Харькова от вокзала на самом деле идти всего 2 километра по прямой. Сначала вы выйдете на знаменитый Успенский собор, потом на набережную реки Лопань, вдоль которой очень приятно прогуляться – до Моста влюбленных и сквера Стрелка. Дальше – Площадь Конституции и выход на улицу Сумскую.

Именно на Сумской вы попадете в эпицентр магазинов, кафешек, хостелов и прочих полезных туристу локаций. И увидите типичную городскую архитектуру, порой монументальную и пафосную. Не зря же город Харьков был первой столицей.

Куда стоит сходить в Харькове, если вы приехали на уик-энд

Харьков город большой, и потому его будет нереально обойти весь за два дня. С одной стороны, здесь нет таких уж прям локаций туристического масштаба, конкретно ради которых сюда валят туристы. В какой-то мере это хорошо – город отлично подходит для тех, кто не любит туристические места. Можно просто гулять и наслаждаться моментом. С другой стороны, Харьков весьма ухоженный, современный город, и здесь много заведений на высоком уровне. В этом плане я была даже приятно удивлена.

Итак, ниже обратим внимание на локации Харькова, помимо уже упомянутых выше, куда стоит заглянуть, если вы в городе на день-два.

1.Городской сад им. Шевченко. Харьков славится своими ухоженными парками. И «газонной» полицией, которая гоняет несчастных студентов, желающих наподобие своим европейским одногодкам, устраивать посиделки на травке в городских парках. Справедливости ради, от такой охраны и польза есть – следят за чистотой и отправляют в установленные места курильщиков. Люди ж свежим воздухом подышать в парк приходят, а не чьим-то дымом.

Так вот харьковский парк Шевченко находится в самом центре города – от Площади Конституции сюда идти всего 1,5 километра по той самой улице Сумской. На пути вам еще попадется уютный скверик с фонтаном Зеркальная струя и Храмом Святых Жен-Мироносиц.

Немного истории: харьковский городской сад был заложен в 1804-1805 годах основателем Харьковского университета Василием Каразиным, и тогда он назывался Университетским. За первое столетие на его территории появился ландшафтный парк, ботсад, обсерватория и зоопарк (последний на данный момент закрыт для посетителей на реконструкцию).

И, очевидно, еще в те далекие времена в Харькове были какие-то проблемы с сидением на газонах. «Нельзя не обратить внимание на поведение некоторой части публики, посещающей университетский сад. Она не стесняясь разваливается на полянках. Не говоря уже о том, что таким образом ею вконец мнется трава на полянах сада, и эти поляны преждевременно обнажаются от растительности. Да и едва ли кому может доставить удовольствие вид растянувшихся во весь рост тел, да и неприлично такое халатное отношение к взглядам и понятиям другой части публики, стесняющейся нередко даже проходить мимо мест, где помещаются поклонники такого кайфа», – писали в 1895 году Харьковские губернские ведомости.

На входе в городской сад вас встретит монументальный памятник Тарасу Шевченко. Это довольно необычный монумент, который построили в 1935 году в разгар нашествия социализма, тогда же сад получил новое название. А потому и трактовка личности украинского поэта-революционера в данном случае тоже является советской – «Кобзаря» здесь изобразили как идейного борца за счастье простого народа. При этом фигура Шевченко – не единственная на монументе: снизу размещены 16 динамических статуй – высокохудожественных образцов советской пропаганды, которые по замыслу автора проекта должны были символизировать людей труда и их борьбу за свои права против притеснителей. Здесь и бунтарские образы из произведений Шевченко, и участники революций, и пролетариат – шахтер, колхозник, красноармеец, рабочие женщины.

2. Госпром на Площади Свободы. Харьков формально был первой столицей УССР с 1919 по 1934 годы, а потому в этот период активно развивался и расстраивался. Отразилось это и на архитектуре города. Особенно выделяется здесь комплекс зданий недалеко от парка Шевченко вокруг Площади Свободы, в прошлом Площади Дзержинского, считающийся выдающимся памятником конструктивизма.

В первую очередь, это здание Госпрома (Дома Государственной промышленности), возведенное в 1925-1928 годах и признанное одним из официальных символов Харькова. У него действительно невероятная история – его возвели в рекордные сроки с использованием уникальных на тот момент конструкций. Это один из первых советских небоскребов, высотой 63 метра и 108 метров вместе с телевизионной вышкой.

Во время Второй мировой войны на первом этаже здания была обустроена конюшня, а на верхних этажах поселились сбежавшие из зоопарка обезьяны. До освобождения города из-под немецкой оккупации здесь дожили три макаки, которым в 2008 году установили памятник в Харьковском зоопарке.

Перед отступлением из города немцы заминировали Госпром, однако взрыв предотвратил неизвестный. Тогда здание подожгли, но железобетонной конструкции это не нанесло вреда. Здание полностью восстановили к 1947 году.

Также на Площади Свободы расположены несколько корпусов Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, включая главный в здании бывшего Дома проектов (1930-1932 годы строительства). Еще на этапе проектирования в этом здании планировалось разместить правительство УССР, но в связи с переносом столицы в Киев было решено отдать здание под размещение различных строительных и проектных организаций. Отсюда и название. Во время войны здание было сильно повреждено и пустовало более 20 лет, пока в 1963 году его не занял университет.

В центре самой Площади Свободы обустроен сквер с самым большим в Украине «сухим» фонтаном, выпускающим струи из 150 форсунок. Здесь же часто проходят различные выставки, ярмарки, концерты и народные гуляния.

3. Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького. Примерно в 2,5 километрах от городского сада имени Шевченко находится главный городской парк Харькова, основанный в конце 19 века. Пожалуй, это излюбленное место харьковчан и гостей города для прогулок. Парк действительно очень ухоженный, с декоративными клумбами и деревьями, уютными прогулочными аллеями, беседками и прочими малыми архитектурными формами. К слову, о парковых туалетах – они очень чистые, со всеми необходимыми удобствами, и, главное, бесплатные!

В центре парка находится живописное озеро с лебедями, утками и казарками, вокруг которого раскинулись уютные скамейки и еще кусты роз, которые буйно цвели даже в середине октября.

Еще одна «фишка» харьковского парка имени Горького – множество скульптур. Сложно даже представить, сколько их там. Здесь и играющие дети, и взрослые за важными делами, и животные, и даже светящиеся феи.

Кроме того, в парке Горького в Харькове немало аттракционов. Особенно рекомендуем огромное колесо обозрения, с которого открывается вид на весь город, и подвесную канатную дорогу длиной 1,5 километра через Саржин яр, соединяющую парк с микрорайоном Павлово Поле. Билет на «канатку» продается только в одну сторону, потому туда можно проехаться, а обратно пройтись пешком через зеленую зону. Мы же поленились и прокатились туда-обратно (на самом деле, и времени не было).

4. Поселок Лесное. Фактически это загородный жилой район Харькова, примерно в километре от официальных границ города на пересечении Харьковской окружной дороги и Белгородского шоссе. Поселок окружен большим дубовым лесом, вокруг него находится несколько пионерских лагерей и дачных кооперативов. В этом же районе расположен популярный среди туристов ландшафтный парк Feldman Ecopark.

Также в последние годы в Лесном появился ряд загородных гостинично-ресторанных комплексов, отлично подходящих для проживания в нынешние карантинные времена. Можно просто поселиться там, гулять по лесу, наслаждаться природой, изредка выбираясь в город – до центра отсюда недалеко, около 4,5 километров до парка Горького. Часть маршрута занимает велосипедная дорожка, потому на двухколесном до города доберетесь совсем быстро.

Где поесть в Харькове

Харьков – город не бедный, а потому и цены здесь на уровне. Как на проживание, так и в кафе-ресторанах. Смело можете рассчитывать на киевский ценник. Но, справедливости ради, и качество «харьковского сервиса» достойное. Оригинальный дизайн, хорошее обслуживание, вкусная и необычная кухня. Все это здесь есть.

Как уже упоминалось выше, основная масса оригинальных ресторанов в Харькове расположилась на улице Сумской. Например, «Итальянская редакция». Рядом также есть отель. Вкусную грузинскую кухню в Харькове стоит искать в ресторане «Тот самый Барашек» в городском саду имени Шевченко. Ну а для особого случая подойдет ресторан «Наша Дача» в Лесном при одноименном загородном отеле.

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Харьков – не самый туристический город. Тем не менее, здесь вполне можно провести пару дней в комфортных условиях, когда эпидемиологическая ситуация позволит. Главное только не садиться на газоны в парках и иметь при себе 10 гривень.

Марина Григоренко

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