Афины - колыбель европейского мира

Столица Греции определенно не самое выдающееся, если следовать распространенной туристической точке зрения, место. Но безвиз и вполне приемлемая цена на перелет располагают к тому, чтобы посвятить пару дней изучению главных достопримечательностей этого старинного города. Летом здесь может быть невыносимо жарко, а вот весна и осень – самое время прогуляться по древним улочкам или вдоль побережья.

Набережная в Афинах слишком длинная, чтобы пройти ее пешком, но зато вдоль берега едет трамвай №3 «Фукидид» (трамвайные маршруты в Афинах названы в честь греческих философов), который соединяет район Вула и С.Е.Ф. (Стадион мира и дружбы). В столице Греции действует единый билет на все виды общественного транспорта. Можно приобрести разовый (действителен 70 минут с момента компостирования) или суточный. Разового, в принципе, достаточно, чтобы прокатиться на трамвае №3 по всей длине маршрута - туда и обратно.

Но если по маршруту возникнет желание где-нибудь выйти, чтобы, например, поснимать виды, то разовым билетом не обойтись. Семидесяти минут может не хватить не только потому, что трамваи тут ходят медленно, а и потому, что захочется просто посидеть у моря. Ведь пляжей здесь практически нет. А потому – не людно.

Но море – морем, а главная достопримечательность Афин – Акрополь. Древний музей под открытым небом, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – сердце столицы, самый центр, высокий город.

Легенда гласит, что изначально Акрополем владел Зевс, но, когда в Аттике раскинулся город, за владение им поспорили богиня Афина и бог Посейдон. «Суд присяжных» в составе Зевса и других богов Олимпа решили – чей подарок этому месту окажется более ценным, тот и будет им владеть. Посейдон решил подарить городу воду, рассек скалу и из камня хлынул источник. Проблемой было лишь то, что вода оказалась соленой. Афина, в свою очередь, вонзила в землю копье, из которого выросла олива.

Олимпийские боги посчитали, что олива – более полезный подарок, чем соленый источник, и отдали победу Афине. Посейдону, чтобы не обижался и не затопил равнину, жители города пообещали построить храм (кстати, построили). А спор между богами за обладание Афинами изображен на обоих фронтонах Парфенона. С тех пор, кстати, олива – символ Афин.

Конечно, это не та самая олива, но и у этого деревца имеется история. Если верить экскурсоводам и Геродоту, именно на этом месте оливковое дерево дало отросток на следующий день после сожжения Афин персами в 480 году до нашей эры. С тех пор оливы здесь не переводятся. А конкретно это дерево посадила в начале прошлого века королева Греции София, жена короля Греции Константина I.

Само по себе место, где растет эта олива, тоже непростое (впрочем, как и все в Акрополе). Когда-то здесь был один из главных храмов, посвященных Афине, Посейдону и одному из афинских царей. В честь него храм и был назван – Эрехтейон. В нем хранились разные реликвии – от самой старой скульптуры Афины до золотого светильника, который, по легенде, горел все время, хотя масло в него наливали только раз в год. Не говоря уже о том, что тут был и колодец с источником той самой соленой воды от Посейдона. Но сейчас этот храм больше всего знаменит тем, что он абсолютно ассиметричен (в нем несколько уровней, каждый второй камень в кладке отличается от предыдущего) и наличием кариатид - выполненных из камня жриц.

Считается, что эти фигуры не имеют аналогов в Древнегреческой культуре, и, несмотря на то, что подобные скульптуры можно встреть в других культурах, их «изобретение» приписывают исключительно греческим архитекторам. Конечно же, не обходится без легенды. В ней речь идет о том, что девушки из города Кария в честь праздника Артемиды устраивали необычные танцы, водружая на головы корзинки с фруктами. И были они такими грациозными и прекрасными, что архитекторы решили запечатлеть их в камне навсегда. Теперь они стоят в портике храма Эрехтейон с высоко поднятыми головами и в богатом убранстве.

Кстати, другая легенда гласит, что скульптуры кариатид изображают представительниц самых знатных афинских семей, которые избирались для служения культу Афины. Главной их «работой» было создание священного одеяния богини, статую которой каждый год наряжали по-другому…

Самое известное здание Акрополя, конечно же, Парфенон – главный храм древнего города, посвященный Афине. Его изображение ЮНЕСКО использует в качестве своей эмблемы.

Если закрыть глаза на вечные реконструкции (храм множество раз разрушали и грабили) и осознать, что это монументальное здание было построено за десять лет в 438 году до нашей эры – 2,5 тысячи лет назад (!) - на высоченной (по тем временам) горе и по особому принципу, начинаешь верить в гениальность его архитекторов, силу знаний (особенно, математики и физики), и даже в божественную помощь при его возведении.

Так, туристу, с какой бы стороны он не смотрел на Парфенон, храм кажется идеально прямолинейным. Но на самом деле, чтобы создать такой визуальный эффект, древнегреческим архитекторам пришлось немало потрудиться. К примеру, колонны (по восемь на фасадах и по семнадцать по бокам), хотя и кажутся абсолютно одинаковыми, таковыми не являются. Единственное, в чем они схожи – высота, которая составляет почти десять с половиной метров каждая. Но если диаметр у основания большинства из них 1,9 м, то угловые – шире, 1,95 м. Все колонны сужаются к верху. При этом угловые наклонены к середине, а две средние – к углам…

Всех архитектурных «инноваций» не описать.

Кстати доказательствами того, что греки, в свое время, были действительно непревзойденными строителями, может служить не только все, что сохранилось в Акрополе, а и то, чем можно полюбоваться с этого холма.

К примеру, отсюда можно увидеть храм Зевса Олимпийского – Олимпион. Точнее, то, что от него осталось – из ста четырех семнадцатиметровых колонн до сегодняшнего дня сохранилось меньше двух десятков.

А немного левее от него – полностью восстановленный по старым лекалам стадион Панатинаикос, единственный в мире, построенный из белого мрамора. Именно с этого места начинает свое путешествие по миру Олимпийский огонь. Еще в 140 году нашей эры Панатинаикос вмещал 50 тысяч зрителей. Сейчас восстановленный в середине девятнадцатого века стадион вмещает около 80 тысяч болельщиков. Именно на нем в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Кстати, в 2014 году во время Афинской Олимпиады, он стал одной из спортивных арен – для проведения соревнований по стрельбе из лука.

Еще одна интересная достопримечательность находится непосредственно на холме Акрополя. Это театр Диониса – один из самых древних театров в мире. Приблизительно в 5 веке до нашей эры он был деревянным, а почти через тысячу лет деревянную сцену и сидения – по некоторым оценкам, 67 рядов - заменили мраморными. Первые ряды – кресла для почетных горожан. До сегодня на креслах можно разглядеть высеченные в камне их имена и должности.

Театр вмещал около 17 тысяч зрителей (половину жителей древних Афин), которые могли наслаждаться спектаклями, поставленными по трагедиям Софокла, Эсхила, Еврипида… Любопытный факт: когда в театре проходили театральные состязания (2 раза в год), горожане не работали.

Но если театр Диониса сейчас - только архитектурная памятка, то еще один театр Акрополя – Одеон – вполне функционирует и сегодня. Мраморная облицовка сцены и мест для зрителей (театр вмещает 5 тысяч человек) были восстановлены в 50-х годах прошлого века. Но, в целом, в нем почти все сохранилось со времени постройки во втором веке нашей эры. Каждый год с июня по сентябрь он становится одной из главных сценических площадок Афинского фестиваля.

Вокруг Акрополя раскинулся старый район Афин – Плака. Тут множество магазинов и кафе, почти все дома стоят на античных фундаментах. Идеальное место для неспешных прогулок.

Кстати, Акрополь – вопреки распространенному мнению, не самая высокая точка Афин. Самая высокая – холм Ликавитос (местные называют его горой), высотой 277 метров.

Как и у всех остальных достопримечательностей Афин, у него есть своя история и свои легенды. Происхождение Ликавитоса в греческой мифологии объясняется так: богиня Афина несла его для строительства Акрополя, но… уронила.

В древние времена на вершине холма якобы был храм, посвященный Зевсу. Сегодня – церковь Святого Георгия и колокольня.

Подняться сюда можно на фуникулере (210 метров по подземному туннелю), вход в который, впрочем, довольно трудно найти. А спуститься лучше всего пешком. Виды – завораживают.

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Конечно, в Афинах есть еще новый музей Акрополя, холм Муз – Филопаппус, с которого открывается изумительный вид на порт Пирей с одной стороны и Акрополь – с другой. Сам порт Пирей. Площадь Синтагма, на которой расположено скучное здание греческого парламента, где публика каждый час глазеет на смену караула: кажется, что солдаты национальной гвардии – эвзоны, в двойных шерстяных чулках, юбках (400 складок на них означают 400 лет турецкого ига), башмаках-царухах со смешными помпонами весом по пять кг каждый, подбитых гвоздями, шапочках с длинной кисточкой, танцуют. Агора – рыночная площадь – и храм Гефеста рядом. Скала Ареопаг – согласно легендам, самый древний суд, отсюда собрание старейшин следило за соблюдением законов в городе и вершило правосудие…

Но, если не предполагается посмотреть Афины «на бегу», то на все это вряд ли хватит одного уикенда.

Маргарита Андреева