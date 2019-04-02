В Исландии туристы едва спаслись от огромной волны после обрушения ледника (видео)

16:44, 02 апреля 2019
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В Исландии туристы убегали от "мини-цунами" после обвала ледника / Скриншот - Youtube, Keenan Mosdell

На юго-востоке Исландии частично обрушился ледник Брейдамеркюрйёкюдль (Breiðamerkurjökull). Туристы, ставшие свидетелями события, были вынуждены в панике убегать от возникшей приливной волны.

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Как сообщает Thrillist, инцидент произошел в воскресенье, 31 марта. В результате обрушения ледника никто не пострадал.

На видео с места собый можно видеть, что ледником с берега любуются около десятка туристов. Внезапно от ледняка откалывается ледяной массив и падает в воду, порождая идущую на берег внушительную волну.

Люди спешно покинули берег, а через несколько по нему ударил гребень волны.   

Отмечается, что подобные обвалы ледников для Исландии не редкость. Это привлекает туристов, и туроператоры возят путешественников в районы, где обвалы случаются часто. Туристов инструктируют на случай подобных ситуаций.

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Теги: #Исландия#ледник