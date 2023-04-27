В продажу новинка поступит уже в эту субботу, 29 апреля.

Компания Xiaomi представила нового члена семейства Redmi Note 12, который получил название Redmi Note 12R Pro. В продажу новинка поступит уже в эту субботу, 29 апреля.

Внешне новинка будет похожа на базовый Redmi Note 12, при этом модель Note 12R Pro будет оснащена однокристальной системой Snapdragon 4 Gen 1, которую дополнят 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Ожидается, что это будет самая доступная модель в линейке.

Сам телефон получил плоские грани и прямоугольный блок камер на задней панели. В этом блоке установлены два круглых модуля с камерами и круглая вспышка. Основная камера на 48 Мп. На правом торце есть кнопка питания и регулировки громкости. Экран – OLED от Samsung, который поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц.

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Подробней о линейке Redmi Note 12

В настоящий момент в Китае доступно сразу пять моделей линейки Redmi Note 12: обычная, Pro, Pro Plus, Discovery Edition и Turbo. До европейского рынка добралось пока всего две – самая доступная Note 12 и Note 12 Pro Plus.

Пожалуй, самой интересной моделью является Note 12 Turbo. Устройство в своем роде уникальное – это первый телефон на рынке на почти флагманском чипе Snapdragon 7+ Gen 2. А еще у него тонкие рамки (тоньше, чем у iPhone 14) и доступна версия 16 ГБ + 1 ТБ, что является редкостью в среднебюджетном сегменте.

Минимальная и максимальная версии Redmi Note 12 Turbo в модификациях 8/256 ГБ и 16/1 ТБ обойдутся в 2 тыс. и 2,8 тыс. юаней (около 10,7 тыс. и 15 тыс. грн.). К слову, базовая модель с 48 Мп-камерой и быстрой зарядкой на 33 Вт стоит 1199 юаней (~6000 грн).

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