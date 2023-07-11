Аппарат базируется на 4К-матрице с возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков.

Xiaomi представила новый телевизор под названием EA75 (L75MA-EA). Это модель с большим экраном на 75 дюймов, матрицей 4К и возможностью отображения 1,07 млрд цветовых оттенков.

Как передает ITHome, телевизор получил металлический корпус и тонкие рамки. Углы обзора максимально комфортные – 178 градусов по горизонтали и вертикали.

Аппарат вышел с процессором с четырьмя ядрами в сочетании с 1,5 ГБайт оперативной и 8 ГБайт встроенной памяти, есть двухдиапазонный адаптер Wi-Fi для более уверенного приема сигнала, два порта USB-A и пара выходов HDMI. Еще модель Xiaomi имеет два динамика мощностью 10 Вт и поддерживает голосового помощника.

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Отличительной особенностью Xiaomi EA75 стала цена – в Китае его можно купить за 2899 юаней (~14000 грн). Это, возможно, лучшее предложение на рынке для телевизора с такими характеристиками. Другие 4К-телевизоры с диагональю 75 дюймов стоят сильно дороже.

На данный момент неизвестно, планирует ли компания выпускать новинку за пределами родного рынка, но позже она наверняка появятся и на AliExpress.

В прошлом месяце Xiaomi выпустила один из самых доступных мониторов "за свои деньги". При цене дешевле $120 у него IPS-матрица диагональю 27 дюйма, частота 75 Гц и даже есть поддержка быстрой зарядки – он подходит как для просмотра фильмов, так и для запуска видеоигр.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. Ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14 в конце этого года, а выходить она будет весь 2024 год.

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

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