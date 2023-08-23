ОС Xiaomi станет для производителя тем, чем для Huawei стала Harmony OS – отдельной экосистемой.

Сведения о том, что Xiaomi разрабатывают собственную операционную систему на замену Android, не впервые просачиваются в сеть. Недавно стало известно, что китайский бренд зарегистрировала домен mios.cn, что в очередной раз указывает на разработку новой мобильной операционной системы.

По словам главного китайского инсайдера Digital Chat Station, MiOS будет полностью новой ОС, совместимой с Android, но при этом отличной от текущей оболочки MIUI. То есть, MiOS не является будущей версией MIUI 15.

Ожидается, что система появится в следующем году с релизом электромобиля Xiaomi, затем станет доступна в гаджетах для умного дома, и только потом доберется до смартфонов. То есть, как минимум еще пару лет MIUI будет актуальна.

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В Сети есть предположения, что ОС Xiaomi станет для компании тем, чем для Huawei стала Harmony OS – отдельной экосистемой. Но, как известно, у такого действия есть своя цена: пользователям придется перейти на нативные приложение производителя, поскольку Android-приложения больше не будут поддерживаться.

Среди одной из причин, почему Xiaomi готова отказаться от Android, упоминается большая зависимость от Google. Поисковый гигант все активнее преследует китайские компании, и существует риск, что однажды Google может запретить Xiaomi использовать Android.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. Ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, а выйдет она в конце года.

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

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