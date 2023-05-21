Внутри чип Snapdragon 888 и батарея 8300 мАч.

Компания Huawei представила свой новейший планшет MatePad Air с тонким корпусом и производительностью, сравнимой с ПК. Также сообщается, что это первый планшет на рынке с соотношением сторон 3:2.

Планшет получил 11,5-дюймовый IPS-экран с разрешением 2,8K (2800 х 1840 пикселей) и адаптивной частотой обновления от 30 до 144 Гц. Яркость – 500 нит, а весит устройство 508 грамов при толщине 6.4 миллиметра.

Внутри MatePad Air стоит чип Snapdragon 888 и батарея на 8300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 40 Вт. В качестве операционной системы выступает фирменная HarmonyOS 3.1. Планшет поддерживает фирменный стилус Huawei M-pencil второго поколения.и магнитную клавиатуру, которая превращает устройство в подобие ноутбука.

Видео дня

Huawei MatePad Air уже доступен для заказа в Китае. Базовая модель с 8+128 ГБ памяти обойдется в 2899 юаней (~15 200 грн), а самая дорогая с 12+521 ГБ – 3299 юаней (~21 000 грн).

В продажу все в том же Китае они поступят уже 25-го мая. Дата релиза в мире пока не сообщается.

К слову, на днях в Европе вышел первый планшет компании OnePlus – это настоящий "убийца" iPad. Из главных фишек, это необычное расположение камеры, экран 144 Гц и месяц работы на одной зарядке в режиме ожидания.

Вас также могут заинтересовать новости: