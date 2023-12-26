Смартфон должен выйти в марте-апреле и составить конкуренцию iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra.

Xiaomi готовит к выходу свежий флагман для конкуренции с iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra. Топовый смартфон Xiaomi 14 Ultra должен появиться на рынке в марте-апреле 2024 года. Надежный инсайдер опубликовал пачку слухов о девайсе.

Источник пишет, что Xiaomi 14 Ultra получится крайне необычным камерофоном. Вместо одного телевика производитель установит сразу два. Главный дюймовый датчик тыльной камеры – 50-мегапиксельный Sony LYT900. Всего в смартфоне будет установлено четыре тыльных камеры с разрешением 50 Мп.

Также увеличится емкость аккумулятора – в сравнении с Xiaomi 13 Ultra. Аппарат оснастят аккумулятором 5180 мАч, упоминается проводная зарядка на 90 Вт и беспроводная 50 Вт.

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Еще известно, что аппаратной основой новинки станет процессор Snapdragon 8 Gen 3 – он уже используется в выпущенных ранее Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. А в топовой конфигурации у Xiaomi 14 Ultra будет накопитель на 1 ТБ.

Напомним, предшественника Xiaomi 13 Ultra анонсировали в апреле 2022 года. На фоне всех конкурентов он выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер. Также на момент выхода флагман мог похвастаться самым ярким экраном на рынке.

Как УНИАН уже писал, с начала 2023 года Xiaomi прекратила обновлять более 50 своих смартфонов. А недавно компания "похоронила" популярные модели Poco и Xiaomi Mi.

А уже в следующем месяце состоится презентация, пожалуй, главной Android-линейки 2024 года – Samsung Galaxy S24. Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

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