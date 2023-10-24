С сегодняшнего дня мессенджер WhatsApp отказался от поддержки миллионов Android-смартфонов – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые очень не любят менять свои телефоны.
В список попали гаджеты, которые не получили обновление до ОС Android 5.0 и выше. Например, вот эти устройства:
- Samsung Galaxy Note 2;
- Samsung Galaxy S2;
- Samsung Galaxy Nexus;
- Samsung Galaxy Tab 10.1;
- HTC One;
- HTC Desire HD;
- HTC Sensation;
- LG Optimus 2X;
- Nexus 7;
- LG Optimus G Pro;
- Sony Xperia Z;
- Sony Xperia S2;
- Sony Ericsson Xperia Arc3;
- Motorola Xoom;
- Motorola Droid Razr.
Это довольно старые устройства, вышедшие в 2011-2012 годах, которыми, тем не менее, по статистике Google, пользуются около 15 млн юзеров. Впрочем, их будут отключать не сразу, а постепенно: смартфон просто не будет получать свежих патчей и через пару недель или месяцев не сможет запускать мессенджер.
Кстати, для владельцев iPhone условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен смартфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.
Напомним, недавно в WhatsApp наконец-то появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве. Аналогичная функция существует в Telegram как минимум с 2017 года.
Вскоре в самом популярном мессенджере появятся и другие новые фичи. Например, возможность блокировки чатов с помощью пароля и аналог ChatGPT с Midjourney. Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботами, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера.