Как было объявлено ранее, мессенджер прекратит поддержку устройств Android ниже 5.0.

С сегодняшнего дня мессенджер WhatsApp отказался от поддержки миллионов Android-смартфонов – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые очень не любят менять свои телефоны.

В список попали гаджеты, которые не получили обновление до ОС Android 5.0 и выше. Например, вот эти устройства:

Samsung Galaxy Note 2;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy Nexus;

Samsung Galaxy Tab 10.1;

HTC One;

HTC Desire HD;

HTC Sensation;

LG Optimus 2X;

Nexus 7;

LG Optimus G Pro;

Sony Xperia Z;

Sony Xperia S2;

Sony Ericsson Xperia Arc3;

Motorola Xoom;

Motorola Droid Razr.

Это довольно старые устройства, вышедшие в 2011-2012 годах, которыми, тем не менее, по статистике Google, пользуются около 15 млн юзеров. Впрочем, их будут отключать не сразу, а постепенно: смартфон просто не будет получать свежих патчей и через пару недель или месяцев не сможет запускать мессенджер.

Видео дня

Кстати, для владельцев iPhone условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен смартфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.

Напомним, недавно в WhatsApp наконец-то появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве. Аналогичная функция существует в Telegram как минимум с 2017 года.

Вскоре в самом популярном мессенджере появятся и другие новые фичи. Например, возможность блокировки чатов с помощью пароля и аналог ChatGPT с Midjourney. Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботами, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера.

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