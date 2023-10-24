WhatsApp урезал поддержку старых версий Android / фото REUTERS

С сегодняшнего дня мессенджер WhatsApp отказался от поддержки миллионов Android-смартфонов – приложение перестанет запускаться на них. Пострадают пользователи, которые очень не любят менять свои телефоны.

В список попали гаджеты, которые не получили обновление до ОС Android 5.0 и выше. Например, вот эти устройства:

  • Samsung Galaxy Note 2;
  • Samsung Galaxy S2;
  • Samsung Galaxy Nexus;
  • Samsung Galaxy Tab 10.1;
  • HTC One;
  • HTC Desire HD;
  • HTC Sensation;
  • LG Optimus 2X;
  • Nexus 7;
  • LG Optimus G Pro;
  • Sony Xperia Z;
  • Sony Xperia S2;
  • Sony Ericsson Xperia Arc3;
  • Motorola Xoom;
  • Motorola Droid Razr.

Это довольно старые устройства, вышедшие в 2011-2012 годах, которыми, тем не менее, по статистике Google, пользуются около 15 млн юзеров. Впрочем, их будут отключать не сразу, а постепенно: смартфон просто не будет получать свежих патчей и через пару недель или месяцев не сможет запускать мессенджер.

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Кстати, для владельцев iPhone условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен смартфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.

Напомним, недавно в WhatsApp наконец-то появилась поддержка нескольких аккаунтов на одном устройстве. Аналогичная функция существует в Telegram как минимум с 2017 года.

Вскоре в самом популярном мессенджере появятся и другие новые фичи. Например, возможность блокировки чатов с помощью пароля и аналог ChatGPT с Midjourney. Пользователи смогут задавать вопросы и спорить с ботами, генерировать стикеры и картинки прямо внутри мессенджера.

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