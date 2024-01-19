Ранее платежные функции были эксклюзивными для "яблочных" Apple Pay и Wallet.

Apple предоставит сторонним платежным сервисам доступ к возможностям NFC. Теперь они смогут запустить свои сервисы для бесконтактной оплаты на Айфонах.

Как сообщает портал The Verge, компания взяла на себя такое обязательство в рамках почти двухлетнего расследования Европейской комиссии. Она обвиняла компанию в монополии из-за запрета конкурентам создавать аналоги Apple Pay для iPhone.

Мы взяли на себя обязательство предоставить сторонним разработчикам в Европейской экономической зоне возможность, которая позволит их пользователям совершать бесконтактные платежи через NFC в своих приложениях для iOS в обход Apple Pay и Apple Wallet – представитель Apple.

Изменения в первую очередь касаются разработчиков из Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и пользователей с Apple ID из стран ЕС. Если Apple не выполнит обязательство, компанию могут наказать штрафом в размере до 10% от ее годового оборота по всему миру.

Соглашение будет действовать в течение 10 лет.

Евросоюз против Apple

В 2020 году Европейская комиссия инициировала расследование в отношении Apple. С того времени регулятор уже заставил Apple перейти на разъем USB-C в Айфонах, а до марта 2024 года купертиновцы будут обязаны снять запрет на установку приложений из сторонних источников.

Также Apple под давлением ЕС пообещала внедрить в iMessage поддержку RCS. Правда, компания все же сохранит разделение типов сообщений в iMessage по цвету, то есть Android-пользователя все равно можно будет распознать с первого сообщения.

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