Максимальное время работы в целом показал прошлогодний iPhone 14 Pro Max.

Авторы портала PhoneArena решили выяснить, у какого айфона самая лучшая батарея среди актуальных смартфонов Apple. В тесте на автономность взяли участие все модели iPhone 14 и iPhone 15.

Авторы разложили на столе заряженные телефоны и прогнали их через серию тестов. Таким образом у нас есть картина, сколько в среднем "живут" после одной зарядки самые востребованные на рынке айфоны.

В тесте интернет-серфинга дольше всех продержался iPhone 15 Pro Max. Самый новый и дорогой смартфон Apple выдержал 19:20 часов. Второе место у 14 Pro Max – 19:05. Раньше всех к финишу пришел iPhone 15, который продержался 13 часов и 25 минут.

При беспрерывном просмотре видео на YouTube лидером оказался iPhone 15 Plus, проработавший 11:14. Затем отключились iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Plus – они проработали 11:00 и 10:23 часов соответственно. Худший результат, неожиданно, у свежего iPhone 15 Pro, который проработал всего 7 часов.

Максимальное время работы в целом показал прошлогодний iPhone 14 Pro Max. На полной зарядке он способен протянуть 1,7 дня. Хотя iPhone 15 Plus отстал ненамного, показав результат в 1,68 дня. iPhone 15 Pro Max на третьей строчке с 1,65 дня. А наименее живучая батарея у iPhone 14 Pro, который проработал лишь 1,23 дня.

Полную запись тестирования можно посмотреть ниже.

Ранее стало известно, что в линейке iPhone 14 и iPhone 15 установлены дешевые китайские аккумуляторы – они предназначены всего для 600 циклов зарядки. У многих пользователей процент износа батареи меньше чем за год упал ниже 90%.

Ранние слухи предполагают, что в новой линейке iPhone 16 Apple перейдет на многослойные аккумуляторы, что, в свою очередь, существенно повлияет на увеличение емкости и срока службы. Также новые батареи будут поддерживать проводную зарядку до 40 Вт.

Как УНИАН рассказывал, iPhone 13 назвали лучшим айфоном по соотношению "цена-качество" в конце 2023 года. У него по-прежнему актуальный дизайн, отличный процессор и крутой аккумулятор, а получать обновления он будет еще 3 года минимум.

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