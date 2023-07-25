При этом для идентификации пользователей компания планирует использовать технологию сканирования сетчатки глаза.

Криптовалютный проект Worldcoin, основанный генеральным директором компании-создателя ChatGPT Сэмом Альтманом в понедельник запусккает собственный токен.

Как сообщает Reuters, для идентификации пользователей компания планирует использовать технологию сканирования сетчатки глаза.

"Основным предложением проекта является его World ID, учетная запись, которую могут получить только настоящие люди. Чтобы получить World ID, клиент регистрируется для личного сканирования радужной оболочки глаза с помощью "шара" Worldcoin… Как только сканирование подтвердит, что это настоящий человек, создается World ID", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что у проекта с момента бета-тестирования уже 2 миллиона пользователей, и с запуском в понедельник Worldcoin расширит свое присутствие до 35 городов в 20 странах.

Также в качестве дополнительного бонуса те, кто зарегистрируется в определенных странах, получат токен криптовалюты Worldcoin WLD.

Создатели проекта отмечают, что World ID будут необходимы в эпоху чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT, которые производят удивительно похожий на человеческий язык. Мировые идентификаторы можно будет использовать, чтобы отличить реальных людей от ботов ИИ в Интернете.

Binance, крупнейшая биржа криптовалют, заявила, что проведет листинг Worldcoin, а предварительное открытие торгов ожидается в понедельник в 09:00 по Гринвичу.

ChatGPT - интересные факты

"Умный" чат-бот ChatGPT был запущен в конце прошлого года и создал настоящий ажиотаж в технологической отрасли вокруг ИИ. Чат-бот умеет связно отвечать на вопросы, писать песни и составлять программынй код.

В последующие месяцы свои чат-боты выпустили Microsoft и Google. Также создатели ChatGPT выпустили версии для iOS и Аndroid.

В то же время в последнее время пользователи жалуются, что "умный" чат-бот стал стремительно "тупеть", и качество его ответов резко ухудшается.

Вас также могут заинтересовать новости: