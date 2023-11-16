Новинка будет построена на базе новой архитектуры Blackwell, получит 384-битную шину и память GDDR7.

NVIDIA в начале 2024 года обновит линейку видеокарт GeForce RTX 40 моделями Super, а свежие утечки уже проливают свет на GeForce RTX следующего поколения, запуск которой запланирован только на 2025 год.

Известный инсайдер под ником kopite7kimi подтвердил, что видеокарты NVIDIA следующего поколения будут построены на базе новой архитектуры Blackwell, а самую топовую модель (предположительно, RTX 5090) оснастят видеопамятью GDDR7.

По сравнению с GDDR6 и GDDR6X новый стандарт памяти получит более высокую емкость, а скорость передачи данных достигнет 32 Гбит/с. Объем видеопамяти условной RTX 5090 пока неизвестен, однако есть информация, что карта будет оснащена 384-битной шиной. Похоже, что 512-битной версии пока не будет, или ее держат в запасе для еще более премиального варианта.

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В то же время редакторы Wccftech приводят общую пропускную способность при различных конфигурациях шины:

512 Гбит/с — для 128-битной шины;

768 Гбит/с — для 192-битной шины;

1024 Гбит/с — для 256-битной шины;

1280 Гбит/с — для 320-битной шины;

1536 Гбит/с — для 384-битной шины;

2048 Гбит/с — для 512-битной шины.

Утверждается, что шина на 384 бита подразумевает, что геймеры получат 24 либо 36 ГБайт видеопамяти GDDR7. При этом грядущий флагман будет иметь пропускную способность до 1,5 ТБ/с, что и без 512-битной шины в 1.5 раза больше, чем у RTX 4090.

Как УНИАН сообщал, в рамках серии Super ожидается анонс трех моделей: RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super, RTX 4080 Super. Они будут обладать более высокой производительностью, что позволит решить проблему ограниченного объема VRAM и высоких цен на текущую линейку.

Также есть информация, что Nvidia готовит "урезанную" GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти (против 8 ГБ у обычной) и "урезанную" RTX 4070 с памятью GDDR6 вместо более быстрой GDDR6X. Они тоже дебютируют в начале 2024 года.

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