Приложение можно установить на Android и iOS.

В Украине создано приложение для смартфонов на платформах Android и iOS, которое распознает российские товары и поможет бойкотировать продукцию страны-агрессора.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"Не покупай русское! - всеукраинская гражданская кампания бойкота российских товаров и продукции с 2014 года. Она является продолжением реакции украинцев на войну России против Украины. Товары производства РФ в магазинах распознать очень легко - они промаркированы штрих-кодом, который начинается с цифр 46. Диапазон цифр в начале кода может быть от 460 до 469",- говорится в сообщении.

Отмечается, что программисты разработали приложение, позволяющее сканировать и распознавать происхождения товаров не только по штрих-коду, но и по QR-коду.

Ранее специалист в сфере кибербезопасности сообщил, что оккупанты пытаются посеять панику среди украинцев, ломая телефоны и взламывая их аккаунты в соцсетях.

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