Лимит на чат или канал – миллион сообщений.

Оказывается, у каждого чата и диалога в Telegram есть облачный лимит сообщений – если превысить его, самые старые переписки автоматически удалятся. Правда, столкнутся с такой ситуацией не многие.

В мессенджере есть два "ящика" для хранения сообщений: один предназначен для чатов и групп, где пользователи могут отправлять сообщения, а другой – для каналов, которые доступны только для чтения. Суммарный лимит для каждого "ящика" составляет примерно 3 млн. сообщений, но количество сообщений в одном чате или канале не может превышать миллиона.

Узнать, сколько до этого числа осталось в ваших переписках легко: нажмите в диалоге на поиск и напишите "+" (плюс) или "-" (минус). Выше клавиатуры появится общее количество отправленных и полученных сообщений.

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Если их сильно меньше миллиона, можно не беспокоиться, старая переписка вряд ли начнет удаляться. А вот активным пользователям Telegram, которые не хотят лишиться ценной переписки, имеет смысл заархивировать ее. Другой вариант – выйти из групповых чатов, которые висят "мертвым грузом". Поскольку в лимите учитываются не только те сообщения, которые вы отправляете, но и те, что получаете.

Феномен Telegram в Украине

В условиях полномасштабной войны доступ к быстрой информация может быть вопросом жизни и смерти. Таковым для украинцев стал Telegram с его официальными сообществами. С начала войны время использования мессенджера увеличилось в 8 раз, говорят данные исследования Kantar CMeter.

Прошлым летом в Telegram появилась платная версия. Самый главный ее плюс – доступность. В многих странах, в том числе в Украине, она стоит $3,99 в месяц, при этом можно купить Premium-подписку на 12 месяцев со скидкой 40%. За эти деньги пользователи получают самые разные привилегии, среди которых особенно выделяется возможность расшифровки войсов и видео-сообщений в текст.

Хоть технически Telegram считается защищенным мессенджером, его история указывает на возможный контроль со стороны российских спецслужб. Ранее издание Wired опубликовало большой материал об уязвимостях в мессенджере Павла Дурова. Выяснилось, что несмотря на его обещания не сотрудничать с правительством РФ, Дуров все же мог пойти на компромиссы с Кремлем, чтобы сохранить 7% живущих в РФ аудитории мессенджера.

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