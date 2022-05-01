Благодаря санкциям российские хакеры не смогут развиваться так, как они делали это раньше.

Российские кибератаки на Украину достигли своего максимального потенциала и благодаря санкциям российские хакеры не смогут развиваться так, как они делали это раньше.

Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале.

"Украина все еще испытывает сильное давление в киберпространстве со стороны российских хакеров. Однако, вероятно, их потенциал уже достиг своего максимума. Они уже продемонстрировали все доступные инструменты и технологии. Благодаря санкциям российские хакеры не смогут развиваться так, как они развивались раньше", – говорится в сообщении.

Однако, по информации Госспецсвязи, российские хакеры все еще серьезная угроза для всего мира.

"Они имеют высокую квалификацию и мотивацию для атак не только на Украину, но и на другие демократические страны. Однако, к счастью, они столкнулись с определенными ограничениями ресурсов – материальными и технологическими"", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Госспецсвязи назвало страны хакерских групп, которые чаще всего атаковали Украину. Больше всего кибератак выполняется страной-агрессором Россией или соучастником войны против нашего государства – Беларусью.

В то же время, по данным МИД Британии, российская "фабрика троллей" распространяет дезинформацию о войне в Украине. Следы их работы обнаружили в восьми социальных сетях, в том числе в Telegram, Twitter, Facebook и TikTok.