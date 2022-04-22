Больше всего кибератак выполняется страной-агрессором Россией или соучастником войны против нашего государства – Беларусью.

Госспецсвязи назвало страны хакерских групп, которые чаще всего атакуют Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи в Telegram.

По их данным, за первые три месяца 2022 года зарегистрировали 802 кибератаки. Год назад за тот же период было зарегистрировано 362 кибератаки.

"В пятерку группировок, которые совершили больше всего кибератак на критическую информационную инфраструктуру Украины, вошли хакеры, деятельность которых связывают со страной-агрессором или соучастником войны против нашего государства - Беларусью: UAC-0010 aka Armageddon (GammaLoad, GammaDrop, HarvesterX): APT (advanced persistent threat) - группировка ФСБ РФ;

UAC-0041 (AgentTesla, XLoader): хактивисты из РФ; UAC-0056 (Pandora hVNC, RemoteUtilities, GrimPlant, GraphSteel): активисты-кибершпионы из РФ;

UAC-0051 aka UNC1151: APT - группировка, которую связывают со спецслужбами РБ;

UAC-0028 aka APT28: APT - группировка, которую связывают с ГРУ РФ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что необычно высокой активностью отличаются группировки UAC-0041 и UAC-0056, которые международное сообщество связывает с хактивистами из РФ.

"Они эксплуатируют актуальные военные темы. Скорее всего, данными с группировкой делится российская разведка", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по сравнению с прошлым годом количество кибератак на Украину увеличилась втрое.