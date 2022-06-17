Ботнет – это группа сломанных устройств, подключенных к сети, которые контролируются без ведома владельца и обычно используются для вредоносных целей.

Уничтожена глобальная российская хакерская сеть RSocks, которая выполняла функцию масштабный ботнет.

Об этом говорится в сообщении Минюста США.

В ликвидации хакерской сети участвовали правоохранительные органы США, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Ботнет – это группа сломанных устройств, подключенных к Интернету, которые контролируются без ведома владельца и обычно используются для вредоносных целей.

Среди устройств RSocks часы, маршрутизаторы, электронные ключи от гаражей, устройства Android и компьютеры.

Установлено, что пользователи RSocks платили от 30 до 200 долларов за перенаправление вредоносной интернет-активности через сломанные устройства, чтобы замаскировать или скрыть настоящий источник трафика.

Жертвами RSocks стали несколько крупных государственных и частных организаций в США, в том числе университет, гостиница, телестудия и производитель электроники.

Война в Украине и работа хакеров:

14 мая 2022 года украинские хакеры обезвредили крупнейший российский видеохостинг Rutube.

Также группа хакеров Anonymous взломала базу данных Российской Федерации и обнародовали данные 120 тысяч российских солдат, которые пришли убивать в Украину.

Anonymous "слили" 15 ГБ данных, что были похищены у "благотворительного" крыла российской православной церкви (РПЦ).

6 июня хакеры взломали сайт Минстроя России.

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