Ранее в воскресенье во время трансляции матча Украина - Уэльс российские хакеры совершили кибератаку на сервис ollTV.

В воскресенье вечером, 5 июня, неизвестные хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Хакеры, которые представились командой DumpForums.com, разместили на стартовой странице информацию с требованием выплатить 0,5 биткоина до 7 июня.

В противном случае данные пользователей сайта, "а возможно и не только", выложат в публичный доступ.

Также хакеры поменяли заголовок сайта на лозунг "Слава Украине!", который видно при поиске.

Напомним, ранее в воскресенье во время трансляции матча Украина - Уэльс российские хакеры совершили кибератаку на сервис ollTV.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские хакеры обезвредили крупнейший российский видеохостинг Rutube.

Также группа хакеров Anonymous взломали базу данных Российской Федерации и обнародовали данные 120 тысяч российских солдат, которые пришли убивать в Украину. Anonymous "слили" 15 ГБ данных, что были похищены у "благотворительного" крыла российской православной церкви (РПЦ).

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