По словам разработчиков, была добавлена новая функция, позволяющая отделить этот звук от предупреждений о тревоге.

В мобильном приложении "єТривога" с 10 января появится новый тип сообщений о ракетной опасности.

"С 10 января, оповещения об угрозе применения высокоскоростных целей будут иметь уникальный звук", – сообщили разработчики приложения на своей странице в X (бывший Twitter).

По словам разработчиков, такую функцию добавили для того, чтобы можно было отделить этот звук от оповещений о тревоге. Приложение доступно для загрузки в Google Play и AppStore. Если он уже есть на вашем смартфоне, то его необходимо обновить до последней актуальной версии – 2.1.0.

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Что такое "єТривога"

Приложение "єТривога" разработано для оповещений гражданского населения Украины о начале и конце воздушной тревоги. В настройках устанавливается отдельный регион, о воздушной тревоге в котором оповещает приложение.

Кроме того, в приложении есть интерактивная карта воздушных тревог на территории Украины и ссылки на полезные во время военного положения чат-боты и контакты. Приложение разработано украинскими ІТ-волонтерами в Польше и не связано ни с одним государственным учреждением.

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