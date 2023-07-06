Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta.

Twitter пригрозил судебным иском компании Meta, которая запустила сервис Threads - свой аналог Twitter.

Об этом пишет издание Semafor, в распоряжении которого оказалось письмо юриста Twitter Алекса Спиро, которое тот отправил Meta спустя несколько часов после запуска Threads.

В письме Спиро обвиняет Meta в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter". Как пишет Спиро, Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta.

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Спиро также обвинил Meta в найме бывших сотрудников Twitter, которые "имели и продолжают иметь доступ" к конфиденциальной информации. Якобы именно этим сотрудникам было поручено создать приложение Threads - с использованием интеллектуальной собственности Twitter, что, по словам Спиро, является нарушением закона.

Источник Semafor в компании Meta назвал обвинения беспочвенными, заявив, что никто из разработчиков, занимавшихся созданием Threads, ранее не работал в Twitter.

Запуск сервиса Threads компанией Meta

Компания Meta сегодня запустила в более чем 100 странах новое приложение Threads, которое разработала команда Instagram для обмена текстовыми обновлениями и присоединения к публичным беседам.

Как сообщает компания Meta, именно сегодня запускается Threads в более чем 100 странах. Пользователи могут загрузить приложение из Apple App Store и Google Play Store. Однако Threads пока недоступен на территории стран-членов ЕС из-за действия строгих правил конфиденциальности данных.

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