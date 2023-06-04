Смартфоны бренда Infinix первыми в мире получат встроенный ChatGPT.

Компания OpenAI уже выпустила официальное приложение чат-бота ChatGP. Пока оно доступно только для iPhone, но вскоре должна выйти версия и для Android. Помимо этого, производители смартфонов начали напрямую интегрировать ИИ-помощника в свои устройства.

Известно, что Infinix, набирающий силу молодой китайский бренд, станет первым производителем, который интегрирует ChatGPT в свои смартфоны. Об этом сообщает известный инсайдер Ice Universe, который предоставляет эксклюзивную и точную информацию о еще не вышедших новинках.

Первыми гаджетами с предустановленным ChatGPT станут смартфоны серии Infinix Note 30. При этом ChatGPT будет не просто встроен в ОС, а и объединен с фирменным голосовым ассистентом Folax, что даст пользователям намного больше возможностей. Все это будет совершенно бесплатно и без необходимости регистрации аккаунта в сервисе OpenAI.

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Вполне вероятно, что в ближайшее время по стопам китайской компании пойдут и более именитые игроки рынка, в том числе Samsung и Xiaomi.

Отметим, что Infinix представила обновленную линейку смартфонов Note 30 в конце мая. В число новинок вошли три модели – Note 30, Note 30 5G и Note 30 Pro 5G. Новинки работают на процессоре MediaTek Helio G99, поддерживают быструю зарядку и получили дисплеи FullHD+ на 120 Гц.

Что такое ChatGPT и почему он так популярен

ChatGPT с момента запуска в начале 2023 года вызвал настоящий ажиотаж в мире хай-тек. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на самые разные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста обогнал даже TikTok.

В середине марта чат-бот ChatGPT обновили до языковой модели GPT-4. Теперь нейросеть способна понимать не только текст, но и распознавать изображения – и может объяснить даже значение мемов. Ожидается, что выходящая в конце 2023 года модель GPT-5 достигнет ранее невиданного уровня ИИ.

Ранее УНИАН сообщал, что Opera выпустила самый продвинутый браузер в мире со встроенным ChatGPT и "умными" вкладками. Уже в этом году он заменит текущий веб-обозреватель для ПК.

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