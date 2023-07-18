Полосы или пятна на экране – довольно распространенная проблема среди владельцев смартфонов, особенно iPhone. С новой технологией они будут исчезать за считанные секунды.

Ютубер Strange Parts поделился интересным видеороликом, в котором показан лазерный аппарат, позволяющий чинить сломанные OLED-дисплеи с битыми пикселями. Его создатели рассказали блогеру о принципе работы и ключевых особенностях прибора.

Работает все просто: лазер проходит через внешний слой и восстанавливает поврежденные участки внутри, устраняя полосы на экране. Говорят, это как поменять лампу, не отключая электричество.

Использование лазера позволяет проводить подобный ремонт без демонтажа и даже выключения неисправного устройства – а если нет царапин, то и разбирать его не требуется. В противном случае перед использованием лазера стекло придется срезать.

В то же время разработчики прибора отмечают, что лазерный метод ремонта способен исправить только сгоревшие или неработающие пиксели. То есть если пользователь погнул смартфон, а экран "поплыл", восстановить его не получится.

Подробнее о принципе работы установки можно узнать из ролика:

Информация о стоимости и доступности данного типа ремонта автор ролика не уточнил. Вероятно, устройство будет поставляться только в сервисные центры. Согласно оценке Apple, замена экрана iPhone 14 стоит от $279 до $379, в зависимости от модификации смартфона.

В то же время на починку уходят дни, если не недели. Возможно, с новым лазером ситуация кардинально изменится, а ремонт станет дешевле и быстрее.

Ранее УНИАН собрал пять признаков умирающего телефона – если такие есть у вашего гаджета, то ремонт ему вряд ли поможет, и имеет смысл приобрести новое устройство.

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