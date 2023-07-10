Если "старичок" с трудом доживает до вечера, а приложения "вылетают" или и вовсе перестали запускаться, возможно, пришло время обновить его на более новую модель.

Очень часто мы долго не можем решиться окончательно расстаться с любимым смартфоном. Однако старые мобильные гаджеты могут причинить кучу неудобств, вплоть до самопроизвольного отключения и общего ухудшения производительности.

Но как определить, что вам пора вместо него купить новый? УНИАН собрал пять признаков умирающего телефона – если такие есть у вашего гаджета, то ремонт ему вряд ли поможет, и имеет смысл приобрести новое устройство.

Ему больше пяти лет.

Это означает, что на обновления их владельцам больше не стоит рассчитывать (если только это не старый айфон, для которых иногда выпускаются апдейты). Отсутствие обновлений означает вот что: никаких новых функций и патчей безопасности, то есть пользоваться смартфоном потенциально может быть опасно.

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Заряда с трудом хватает до вечера.

В этом случае проблема кроется в аккумуляторе, и это действительно серьезная проблема. Если устройству уже больше трех лет, то найти оригинальную батарею для него может быть затруднительно – продавцы, в основном, предлагают китайские подделки сомнительного качества.

Приложения "вылетают" или не запускаются.

Здесь "виновником" может быть как аккумулятор (старая батарея может переводить смартфон в режим пониженного энергопотребления, что приводит к автоматическому закрытию энергоемких программ), так и устаревшее ПО и износ других компонентов, со временем начинающие выходить из строя.

Смартфон "тормозит" и "глючит".

Это может означать, что его электронные компоненты постепенно выходят из строя, или же батарея не справляется с нагрузкой, заставляя смартфон переходить в щадящий режим пониженного потребления мощности.

Подсветка дисплея стала неравномерной.

Замена дисплея может обойтись в кругленькую сумму, которая очень часто сопоставима с ценой самого устройства. Поэтому имеет смысл побыстрее купить новый смартфон и перенести всю информацию на него – пока на дисплее старого еще можно что-то разглядеть.

В целом, если вы все чаще замечаете, что ваш текущий смартфон больше не способен удовлетворить все ваши потребности, то, возможно, пришло время задуматься об отправке его "на пенсию". Тем более бюджетные смартфоны сегодня стоит как никогда "бюджетно".

Однако если ваш любимый гаджет, как и раньше, полностью вас устраивает, то нет смысла тратить деньги на ненужное обновление, как в случае с минорным ежегодным переходом на новый айфон.

Если вы в поисках нового смартфона на замену старому, УНИАН делился рейтингом лучших бюджетных смартфонов для покупки в 2023 году. Они напичканы всеми необходимыми на сегодня функциями за достаточно демократичный ценник.

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