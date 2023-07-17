За удобство постоянно включенного экрана пользователи жертвуют не только автономностью, но и дисплеем. Поэтому от нее лучше отказаться.

Способность долго проработать без подзарядки ценится в смартфонах, пожалуй, больше всего. Однако чем больше нового функционала внедряется, тем больше нагрузка идет на аккумулятор. В итоге телефон порой с трудом дотягивает до вечера.

Одним из таких "пожирателей" является постоянно включенный экран (Always On Display). Он уже давно есть на Android, но в айфонах появился совсем недавно. Функция сама по себе полезная, но не все осознают, сколько бесценных процентов зарядки она вытягивает из батареи смартфона.

Always-on Display – что это за функция

Суть функции Always-on Display заключается в том, что на экране смартфона отображаются различные полезные сведения, такие как текущее время, дата, уведомления о пропущенных звонках, сообщения или события в календаре. Вдобавок можно индивидуально настроить экран блокировки, оставив самое важное.

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По задумке, она должна сокращать расход энергии, поскольку с ней экран остается частично подсвеченным или использует только некоторые пиксели для отображения информации, в отличие от полноценного активного режима экрана. Однако на деле, когда она включена, батарея тает на глазах.

Влияние Always-on Display на автономность смартфона

Ранее в лаборатории DxOMark проверили, как постоянно включенный Always-on Display влияет на автономность как на Android, так и на iPhone. Итоги шокируют.

iPhone 14 Pro Max – 466 часов без Always-on Display и 122 часа с Always-on Display.

Google Pixel 7 Pro – 367 часов и 139 часов.

Xiaomi 12S Ultra – 495 часов и 103 часа.

Galaxy S22 Ultra – 417 часов и 136 часов.

Как видно, с активной опцией смартфон разряжается примерно в 3-5 раза быстрее, чем без нее. Эксперты рекомендовали юзерам отключать Always-on Display, если нужно добиться от своего устройства максимальной автономности. А производителям смартфонов – улучшать функцию.

К слову, Always-On display изнашивает не только батарею, но и вредит дисплею. За удобство быть постоянно в курсе пришедших уведомлений некоторые пользователи жертвуют выгоревшим экраном.

Как включить или отключить Always On Display

На iPhone заходим в настройки, идем в раздел "Экран и яркость" и деактивируем тумблер напротив "Всегда включено"

Если у вас Android, в настройках ищем "Экран блокировки и безопасность" и переводим тумблер "Отображать всегда" в неактивное положение.

Ранее УНИАН рассказывал, как максимально продлить время работы iPhone. Не все знают, но смартфоны Apple можно настроить таким образом, чтобы они всегда оставались в режиме энергосбережения. Это позволит подольше сохранить заряд аккумулятора.

Также УНИАН делился секретной настройкой, которая позволяет ускорить любой Android-смартфон в несколько раз. Скачивать или устанавливать при этом ничего не нужно. И рассказывали, как полностью убрать всю рекламу на своем смартфоне.

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