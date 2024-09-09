Первые возможности Apple Intelligence появятся лишь с выходом iOS 18.1 в октябре.

На момент выхода в смартфонах iPhone 16 не будет доступна ни одна из долгожданных функций ИИ. По данным обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, компания перенесла пакет Apple Intelligence в обновление iOS 18.1.

Таким образом, первые ИИ-возможности Apple станут доступным пользователям лишь в октябре. Это будут самые базовые функции по типу выжимки текста, группировки уведомлений, предложения ответов в "Сообщениях", возможность записи и расшифровки телефонных звонков, а также удаление лишних объектов с фотографий.

Внедрение генеративных функций начнется ближе к концу года с выпуском iOS 18.2. Среди ожидаемых возможностей называют Image Playground для создания картинок на основе текстового описания пользователя и Genmoji для генерации эмодзи.

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А вот долгожданная обновленная Siri на основе Apple Intelligence появится лишь весной 2025 года с релизом iOS 18.4.

При этом не все айфоны, обновившиеся до iOS 18, смогут воспользоваться ИИ-функциями. Apple говорила, что для этого нужен телефон с процессором A17 Pro или чипом серии M. Это означает, что все модели iPhone, старее iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, не будут совместимы с Apple Intelligence.

Напомним, на смартфонах Samsung функции ИИ доступны даже на Galaxy 2021 года, пусть и в несколько урезанном виде.

Несмотря на ограничение, владельцам старых iPhone по-прежнему есть чего ожидать в предстоящем обновлении ПО: iOS 18 получила кастомизацию иконок, игровой режим, переделанную "шторку", запись звонков с расшифровкой и много чего еще. Если ваше устройство обновилось до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

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