Компания показала концепты Meizu 19, а также анонсировала флагманские новинки 2023 года.

Китайский производитель Meizu анонсировал свое возвращение на рынок смартфонов. На радость фанатов были официально представлены новые флагманы линейки Meizu. Правда, ждать их придется долго.

Cамое интересное, что компания приняла решение отказаться от выпуска 19-й серии. Вместо этого был сразу анонсирован Meizu 20. Устройства находятся в разработке, но рассказать подробнее о них бренд будет готов лишь весной 2023 года.

Презентация обошлась без технических подробностей, но ожидается, что устройства будут построены на базе процессора Snapdragon 8 Gen 2. Инсайдеры также приписывают Meizu 20 аккумулятор емкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

При разработке нового флагмана в Meizu решили максимально учитывать пожелания своих пользователей. В течение года компания собирала концепты дизайна будущего девайса, присланные фанатами. Пользователи прилично нафантазировали – одна камера в форме панды чего стоит.

Отдельно стоит обратить внимание на складную модель по типу Galaxy Z Flip4 – возможно в компании работают над таким складным телефоном. Еще больше концептов компания показала в видео:

К сожалению, это лишь макеты, хотя и выполнены они на высоком уровне. Как будут выглядеть новинки на самом деле, пока неизвестно. А будут ли в нем использованы фанатские идеи – покажет время.

Ранее УНИАН писал, что Meizu пополнила ассортимент своих гаджетов зарядным устройством в виде ретро-телевизора. Блок выдает мощность до 40 Вт, а просят за него 169 юаней (около 800 грн)

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