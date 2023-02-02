Смартфон выйдет в ограниченном тираже и получит богатый комплект поставки.

Теперь официально: премьера ColaPhone – фирменного смартфона от Coca-Cola – состоится в следующую пятницу, 10 февраля. Уже известен дизайн и "начинка" готовящегося аппарата, представляющего собой специальную версию модели Realme 10 Pro 5G.

Смартфон на официальных промо-изображениях отличается от того, что было показано ранее на утекшем в сеть рендере. Главное отличие – аппарат двухцветный, а не целиком красный. При этом рельефный логотип "колы" появится и на боковине устройства.

По начинке смартфон Coca-Cola, как ожидается, не будет отличаться от базовой версии realme 10 Pro 5G. То есть, покупатели получат:

Видео дня

Экран: 6,72 дюйма, IPS, Full HD+, 120 Гц;

Процессор: Snapdragon 695;

Камеры: основная 108 Мп, макромодуль 2 Мп, фронтальная 16 Мп;

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт;

ОС: Android 13 с realme UI 4.0.

Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно. К слову, цены на стандартный Realme 10 Pro в Европе начинаются от $230.

Подробней о Realme 10

Дуэт realme 10 Pro был представлен в ноябре 2022 года. Обе модели предлагают дизайн в духе смартфонов Honor, поддерживают 5G, оснащаются 5000 мАч с 33 Вт зарядкой в комплекте и работают на новейшей realme 4.0 на базе Android 13.

При этом старшая модель 10 Pro Plus – первая в своем ценовом сегменте с изогнутым 120-герцовым экраном. Ожидается, что оба смартфона появятся в Украине в ближайшее время.

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