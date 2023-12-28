Самая топовая модель с накопителем на 1 ТБ обойдется в более 1800 евро.

Флагманскую линейку Samsung Galaxy S24 официально представят в середине января, а в продажу она поступит в конце месяца. Несколько инсайдеров уже сообщили цены, в том числе для европейских пользователей.

Если слухи подтвердятся, Galaxy S24 и S24+ будут стоить дешевле, чем предшественники. Ценник на новинки составит 900 и 1149 евро соответственно – в свою очередь, Galaxy S23 и S23+ стартовали с 950 и 1200 евро.

А вот S24 Ultra наоборот подорожает на 50 евро – так, флагманский камерофон обойдется минимум в 1450 евро (~61 500 грн) за начальную версию с 256 ГБ памяти. А самая топовая модель с накопителем на 1 ТБ будет стоить 1809 евро (~76 500 грн). Для сравнения, за iPhone 15 Pro Max в топовой конфигурации просят 1599 евро.

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Samsung Galaxy S24: какие обновления получит новая линейка

Характеристики серии Galaxy S24 уже тоже известны. Компания собирается реализовать в ней все самые актуальные тренды и "фишки". Как минимум, мы слышали о спутниковой связи и титановой рамке, а аккумулятор прокачают по технологии электромобилей, благодаря чему автономность станет еще внушительней.

Также Samsung хочет создать "самые умные смартфоны на рынке", тем самым обойдя Google Pixel в возможностях ИИ. Производитель уже объявил, что добавит в новинки функцию синхронного перевода речи во время телефонных звонков.

В плане дизайна изменений будет по минимуму, если не считать плоский экран у топовой модели Ultra. Примечательно, что Samsung, которая много лет назад и ввела моду на изогнутые экраны, заканчивает выпускать такие модели одной из первых.

Напомним, в конце октября Samsung выпустила "народный" смартфон Galaxy S23 FE – он почти как S23, но дешевле. Как выяснилось, этот середняк имеет одну из лучших камер на рынке, уступая только Pixel 7 и 7a в своем классе.

В свою очередь УНИАН собрал все, что уже известно об iPhone 16. В отличие от iPhone 2023 года, в будущих смартфонах измениться должно почти все, от размеров экрана до появления искусственного интеллекта.

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