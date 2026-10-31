Еврокомиссия запустила согласование €45 млрд кредита для Украины: куда направят средства

Европейская комиссия подготовила почву для того, чтобы страны Евросоюза утвердили последнюю часть кредитной помощи Украине. Речь идет о 45 миллиардах евро, которые Киев должен получить до конца 2027 года. Об этом сообщает Reuters.
Как напоминает агентство, в общей сложности ЕС согласовал для Украины кредитную программу на 90 миллиардов евро, рассчитанную до конца 2027 года. Половину этой суммы должны выплатить уже в 2026-м.
По имеющимся данным, в Брюсселе уже решили, как распределят деньги в следующем году. На поддержку украинского бюджета предусмотрено 13,3 миллиарда евро. Остальное, а это 31,7 миллиарда, пойдет на развитие оборонной промышленности Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, зачем Киеву такой план наперед.
"Сегодняшним предложением мы обеспечиваем Украине крайне необходимую предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных услуг", – сказала она в пятницу.
Кроме того, как говорится в материале, Еврокомиссия положительно оценила стратегию, по которой Украина планирует финансировать свои потребности.
Финансовая помощь Украине
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна присоединится к кредиту ЕС для Украины и для начала выделит 500 миллионов евро. Он также высоко оценил замысел Еврокомиссии использовать замороженные активы, чтобы обеспечить Киев необходимым финансированием.