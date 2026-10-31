Еврокомиссия запустила согласование €45 млрд кредита для Украины: куда направят средства

Комиссия положительно оценила стратегию, по которой Украина планирует финансировать свои потребности.

Европейская комиссия подготовила почву для того, чтобы страны Евросоюза утвердили последнюю часть кредитной помощи Украине. Речь идет о 45 миллиардах евро, которые Киев должен получить до конца 2027 года. Об этом сообщает Reuters.

Как напоминает агентство, в общей сложности ЕС согласовал для Украины кредитную программу на 90 миллиардов евро, рассчитанную до конца 2027 года. Половину этой суммы должны выплатить уже в 2026-м.

По имеющимся данным, в Брюсселе уже решили, как распределят деньги в следующем году. На поддержку украинского бюджета предусмотрено 13,3 миллиарда евро. Остальное, а это 31,7 миллиарда, пойдет на развитие оборонной промышленности Украины.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила, зачем Киеву такой план наперед.

"Сегодняшним предложением мы обеспечиваем Украине крайне необходимую предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных услуг", – сказала она в пятницу.

Кроме того, как говорится в материале, Еврокомиссия положительно оценила стратегию, по которой Украина планирует финансировать свои потребности.

Финансовая помощь Украине

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна присоединится к кредиту ЕС для Украины и для начала выделит 500 миллионов евро. Он также высоко оценил замысел Еврокомиссии использовать замороженные активы, чтобы обеспечить Киев необходимым финансированием.

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