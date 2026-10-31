Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они будут в Украине (видео)

Украинцы на трёх самолётах добрались до Гомеля.

Эвакуированные из Олешек украинцы добрались до аэропорта Гомеля в Беларуси на трех самолетах. Об этом сообщает местное агентство БелТА.

Сначала жители Олешек на автобусах ехали в российскую Анапу на Черном море, после чего провели в воздухе несколько часов, добираясь до Гомеля на самолетах. Здесь их встретили специалисты местного МЧС, медики и волонтеры "Красного Креста". Сообщается, что жителям удалось забрать с собой домашних животных.

В аэропорту украинцы из Олешек будут ждать выезда в "Новую Гуту" в Гомельской области – именно через этот пункт пропуска они вернутся в Украину.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что жители Олешек, пожелавшие выехать на подконтрольную Украине территорию, вылетели в Гомель на военно-транспортных самолетах ВКС России. Их сопровождает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Автобусы с украинцами, эвакуированными из Олешек, уже сегодня должны пересечь государственную границу в Черниговской области. Об этом пишет украинский Telegram-канал Ukraine context, который связывают с главой Офиса президента Кириллом Будановым.

Позже народный депутат Давид Арахамия сообщил, что последний, четвёртый самолёт приземлился в Гомеле. По его словам, уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины.

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Накануне вечером стало известно, что в рамках гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области из города будут эвакуированы более 750 жителей. В состав конвоя входят 25 автобусов, 50 медицинских работников и машины скорой помощи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что миссия в Олешках переходит к финальному этапу. Он сообщил, что в город доставили еду, воду, медикаменты и специальное оборудование для больницы.

Российские пропагандисты отмечают, что подавляющее большинство горожан выразили желание эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию. По их словам, в Украину направлялись 17 автобусов, в Россию – 4 автобуса.

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